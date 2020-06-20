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У мэра Бишкека нашли коронавирус
Коронавирус выявили у мэра Бишкека Азиза Суракматова, сообщил в субботу на своей странице в социальной сети Facebook руководитель аппарата мэрии столицы... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T08:56
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бишкек, в мире

У мэра Бишкека нашли коронавирус

08:56 20.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнализ на коронавирус
Анализ на коронавирус
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Анализ на коронавирус. Архивное фото
БИШКЕК, 20 июн - РИА Новости. Коронавирус выявили у мэра Бишкека Азиза Суракматова, сообщил в субботу на своей странице в социальной сети Facebook руководитель аппарата мэрии столицы Киргизии Балбак Тулобаев.
"К сожалению, последний тест на COVID-19 мэра Бишкека А.Суракматова показал положительный результат", - написал Тулобаев.
По его словам, мэр находится в самоизоляции последние три дня, у него небольшая температура. "Он работает удаленно дома, городской и оперативный штабы, городские службы и структуры работают в штатном режиме. Пожалуйста! Вирус есть, и он опасный! Надевайте маски! Соблюдайте гигиену! Не ходите никуда!", - подчеркнул руководитель аппарата.
На сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 2981. Умерли 35 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1981 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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