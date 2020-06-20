У мэра Бишкека нашли коронавирус

По его словам, мэр находится в самоизоляции последние три дня, у него небольшая температура. "Он работает удаленно дома, городской и оперативный штабы, городские службы и структуры работают в штатном режиме. Пожалуйста! Вирус есть, и он опасный! Надевайте маски! Соблюдайте гигиену! Не ходите никуда!", - подчеркнул руководитель аппарата.