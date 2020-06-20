https://ria.ru/20200620/1573219760.html
У мэра Бишкека нашли коронавирус
Коронавирус выявили у мэра Бишкека Азиза Суракматова, сообщил в субботу на своей странице в социальной сети Facebook руководитель аппарата мэрии столицы... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T08:56
2020-06-20T08:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159699_0:18:3234:1837_1400x0_80_0_0_8c36f36c750512add1b5d585cf35f5d5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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БИШКЕК, 20 июн - РИА Новости.
Коронавирус выявили у мэра Бишкека Азиза Суракматова, сообщил в субботу на своей странице в социальной сети Facebook
руководитель аппарата мэрии столицы Киргизии Балбак Тулобаев.
"К сожалению, последний тест на COVID-19 мэра Бишкека А.Суракматова показал положительный результат", - написал Тулобаев.
По его словам, мэр находится в самоизоляции последние три дня, у него небольшая температура. "Он работает удаленно дома, городской и оперативный штабы, городские службы и структуры работают в штатном режиме. Пожалуйста! Вирус есть, и он опасный! Надевайте маски! Соблюдайте гигиену! Не ходите никуда!", - подчеркнул руководитель аппарата.
На сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 2981. Умерли 35 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1981 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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