СМИ: демонстранты снесли памятник конфедерату Пайку в Вашингтоне

Протестующие снесли памятник при помощи веревок. После того, как статуя была повалена на землю, демонстранты облили ее жидкостью для розжига и подожгли. Как отмечает телеканал, полицейские, находившиеся у штаб-квартиры, на протяжении нескольких минут после поджога не предпринимали никаких действий. Затем около 10 сотрудников полиции прибыли на место происшествия и потушили огонь. В столкновения с протестующими полицейские не вступали.