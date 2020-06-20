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СМИ: демонстранты снесли памятник конфедерату Пайку в Вашингтоне
Группа демонстрантов свалила с постамента и подожгла памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку в Вашингтоне недалеко от штаб-квартиры полиции,... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T08:56
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
вашингтон (город)
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, вашингтон (город), сша, в мире

СМИ: демонстранты снесли памятник конфедерату Пайку в Вашингтоне

08:56 20.06.2020
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© AP Photo / Alex BrandonСотрудники полиции во время акции протеста в Вашингтоне, США
Сотрудники полиции во время акции протеста в Вашингтоне, США
© AP Photo / Alex Brandon
Сотрудники полиции во время акции протеста в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Группа демонстрантов свалила с постамента и подожгла памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку в Вашингтоне недалеко от штаб-квартиры полиции, сообщает телеканал NBC Washington.
Протестующие снесли памятник при помощи веревок. После того, как статуя была повалена на землю, демонстранты облили ее жидкостью для розжига и подожгли. Как отмечает телеканал, полицейские, находившиеся у штаб-квартиры, на протяжении нескольких минут после поджога не предпринимали никаких действий. Затем около 10 сотрудников полиции прибыли на место происшествия и потушили огонь. В столкновения с протестующими полицейские не вступали.
Как сообщают местные СМИ, статуя Пайка, установленная в 1901 году, - единственный памятник генералу армии Конфедерации в городе. Всего в столичном регионе в честь конфедератов установлено 19 памятников.
По всем США на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
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