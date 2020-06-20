Белорусские правозащитники сообщили о числе задержанных после пикетов

МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Около 80 человек, включая журналистов, были задержаны в Около 80 человек, включая журналистов, были задержаны в Минске после итоговых предвыборных пикетов, которые состоялись в рамках кампании по выборам президента Белоруссии , сообщил в субботу не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна".

В пятницу вечером у здания Белгосфилармонии оппозиционные претенденты на пост президента Белоруссии Николай Козлов и Ольга Ковалькова установили последние пикеты по сбору подписей в свою поддержку. Пикеты завершились тем, что люди в разных районах Минска выстраивались в "цепи солидарности", тем самым поддерживая претендентов на пост президента республики, альтернативных действующему президенту Александру Лукашенко . Через несколько часов после начала акций правоохранители провели в столице ряд задержаний. Стихийные "цепи солидарности" выстраивались и в регионах республики.

В частности, по уточненной информации "Весны", в Минске были задержаны около 80 человек, включая восьмерых журналистов и двух членов инициативных групп в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. Журналистов вскоре отпустили.

Гомеле, Витебске, Могилеве, Задержания участников протестных акций прошли и в других городах республики – Бобруйске Молодечно , Новополоцке, Гродно , Орше и Слуцке.

РИА Новости не располагает комментарием правоохранительных органов Белоруссии по этому поводу.

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа, вечером 19 июня завершился этап сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов на высший государственный пост. В эту избирательную кампанию альтернативные Лукашенко претенденты в основном собирали подписи путем проведения пикетов, на некоторых из них люди выстраивались в очередь, чтобы поддержать выдвижение своего кандидата. При этом, по информации правозащитников, десятки активистов были задержаны и подвергнуты административным арестам или штрафам за нарушение порядка проведения массового мероприятия.