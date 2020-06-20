Белорусские правозащитники сообщили о числе задержанных после пикетов

МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Около 80 человек, включая журналистов, были задержаны в Минске после итоговых предвыборных пикетов, которые состоялись в рамках кампании по выборам президента Белоруссии, сообщил в субботу не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна".
В пятницу вечером у здания Белгосфилармонии оппозиционные претенденты на пост президента Белоруссии Николай Козлов и Ольга Ковалькова установили последние пикеты по сбору подписей в свою поддержку. Пикеты завершились тем, что люди в разных районах Минска выстраивались в "цепи солидарности", тем самым поддерживая претендентов на пост президента республики, альтернативных действующему президенту Александру Лукашенко. Через несколько часов после начала акций правоохранители провели в столице ряд задержаний. Стихийные "цепи солидарности" выстраивались и в регионах республики.
В частности, по уточненной информации "Весны", в Минске были задержаны около 80 человек, включая восьмерых журналистов и двух членов инициативных групп в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. Журналистов вскоре отпустили.
РИА Новости не располагает комментарием правоохранительных органов Белоруссии по этому поводу.
Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа, вечером 19 июня завершился этап сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов на высший государственный пост. В эту избирательную кампанию альтернативные Лукашенко претенденты в основном собирали подписи путем проведения пикетов, на некоторых из них люди выстраивались в очередь, чтобы поддержать выдвижение своего кандидата. При этом, по информации правозащитников, десятки активистов были задержаны и подвергнуты административным арестам или штрафам за нарушение порядка проведения массового мероприятия.
В июне Лукашенко назвал недопустимым, что его соперники превратили сбор подписей в несанкционированные, по его словам, митинги с нарушением законов и норм морали. На совещании в эту пятницу он заявил, что "активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране", и просил не ставить его перед выбором между демократичным и силовым решением ситуации.
19 июня, 12:08Лукашенко заявил о предотвращении "Майдана" в Белоруссии