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Минкомсвязь рассказала о запланированных на субботу вывозных авиарейсах
Вывозные рейсы в РФ из Оша в Киргизии, вьетнамского Хошимина и столицы Узбекистана Ташкента планируются в субботу, сообщила Минкомсвязь. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T08:50
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
москва
ташкент
шереметьево (аэропорт)
киргизия
общество
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москва
ташкент
киргизия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:235:3224:2048_1400x0_80_0_0_08915bb88689bf35149a8008242a3bbd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, москва, ташкент, шереметьево (аэропорт), киргизия, общество

Минкомсвязь рассказала о запланированных на субботу вывозных авиарейсах

08:50 20.06.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Вывозные рейсы в РФ из Оша в Киргизии, вьетнамского Хошимина и столицы Узбекистана Ташкента планируются в субботу, сообщила Минкомсвязь.
Ожидаются рейсы Ош - Москва, Хошимин - Екатеринбург – Москва, Ташкент - Казань.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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Приостановка авиасообщения из-за коронавирусаМоскваТашкентШереметьево (аэропорт)КиргизияОбщество
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