Врио главы ЕАО рассказал о перспективах строящегося моста в Китай

ХАБАРОВСК, 20 июн – РИА Новости. Ввод в эксплуатацию железнодорожного моста Нижнеленинское-Тунцзян (КНР) через Ввод в эксплуатацию железнодорожного моста Нижнеленинское-Тунцзян (КНР) через Амур , запланированный на лето 2021 года, позволит Еврейской автономной области стать самым перспективным регионом в Дальневосточном федеральном округе, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн

"Наши соседи - азиатские драконы - строят новую цивилизацию и новую экономику. И ЕАО находится фактически в центре этого глобального строительства. У нас 500 километров госграницы. В июне следующего года, когда войдет в строй мост Нижнеленинское-Тунзцян, ЕАО станет самым перспективным регионов ДФО не просто для транзита грузов, а для создания промышленных парков и выстраивания цепочек добавленной стоимости. У нас лучшая логистика, чем у остальных. Я в этом уверен", - сообщил агентству Гольдштейн.

Он отметил, что задачей правительства региона видит активизацию процессов в ведущих отраслях. Люди, отметил врио губернатора, должны увидеть, что вновь появляются хорошо оплачиваемые рабочие места. Тогда в регион потянутся. Населенные пункты, по его словам, нужно благоустраивать, делать комфортными для жизни и труда.

"Инвесторы тоже должны увидеть хотя бы один-два реально успешных проекта. И тогда вслед за ними придут и другие. То есть власть должна не на словах, а на деле защитить интересы бизнеса. Правила нужны предельно открытые. Над этим мы и работаем", - сказал Гольштейн.

По его словам, региону также нужны масштабные государственные вливания в защиту территорий от разливов Амура. Ведь у области отличные возможности для ведения сельского хозяйства. Но пока агропромышленный комплекс во многом остается рискованной отраслью. Наводнения 2013 и 2019 года нанесли огромный урон сельскому хозяйству.