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Врио главы ЕАО рассказал о перспективах строящегося моста в Китай
Ввод в эксплуатацию железнодорожного моста Нижнеленинское-Тунцзян (КНР) через Амур, запланированный на лето 2021 года, позволит Еврейской автономной области... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T10:29
ростислав гольдштейн
амур (река)
еврейская автономная область
китай
экономика
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ростислав гольдштейн, амур (река), еврейская автономная область, китай, экономика

Врио главы ЕАО рассказал о перспективах строящегося моста в Китай

08:44 20.06.2020 (обновлено: 10:29 20.06.2020)
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© Фото : Официальный сайт новостей и интернет-портал в провинции ХэйлунцзянCоединение китайской и российской частей железнодорожного моста через Амур Тунцзян – Нижнеленинское
Cоединение китайской и российской частей железнодорожного моста через Амур Тунцзян – Нижнеленинское
© Фото : Официальный сайт новостей и интернет-портал в провинции Хэйлунцзян
Cоединение китайской и российской частей железнодорожного моста через Амур Тунцзян – Нижнеленинское. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 20 июн – РИА Новости. Ввод в эксплуатацию железнодорожного моста Нижнеленинское-Тунцзян (КНР) через Амур, запланированный на лето 2021 года, позволит Еврейской автономной области стать самым перспективным регионом в Дальневосточном федеральном округе, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн.
"Наши соседи - азиатские драконы - строят новую цивилизацию и новую экономику. И ЕАО находится фактически в центре этого глобального строительства. У нас 500 километров госграницы. В июне следующего года, когда войдет в строй мост Нижнеленинское-Тунзцян, ЕАО станет самым перспективным регионов ДФО не просто для транзита грузов, а для создания промышленных парков и выстраивания цепочек добавленной стоимости. У нас лучшая логистика, чем у остальных. Я в этом уверен", - сообщил агентству Гольдштейн.
Он отметил, что задачей правительства региона видит активизацию процессов в ведущих отраслях. Люди, отметил врио губернатора, должны увидеть, что вновь появляются хорошо оплачиваемые рабочие места. Тогда в регион потянутся. Населенные пункты, по его словам, нужно благоустраивать, делать комфортными для жизни и труда.
"Инвесторы тоже должны увидеть хотя бы один-два реально успешных проекта. И тогда вслед за ними придут и другие. То есть власть должна не на словах, а на деле защитить интересы бизнеса. Правила нужны предельно открытые. Над этим мы и работаем", - сказал Гольштейн.
Ростислав Гольдштейн
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По его словам, региону также нужны масштабные государственные вливания в защиту территорий от разливов Амура. Ведь у области отличные возможности для ведения сельского хозяйства. Но пока агропромышленный комплекс во многом остается рискованной отраслью. Наводнения 2013 и 2019 года нанесли огромный урон сельскому хозяйству.
Нижнеленинское-Тунцзян - это первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов. Китайская сторона завершила строительство своей части моста в октябре 2018 года - Китай приступил к строительству 26 февраля 2014 года. Срок сдачи моста неоднократно сдвигался.
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Ростислав ГольдштейнАмур (река)Еврейская автономная областьКитайЭкономика
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