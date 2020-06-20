Среди новых зараженных COVID-19 в Саратовской области есть 11 детей

САРАТОВ, 20 июн - РИА Новости. Одиннадцать детей есть среди 118 выявленных заразившихся коронавирусом в Одиннадцать детей есть среди 118 выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области , общее число зараженных инфекцией увеличилось до 5335, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в регионе умерли 40 пациентов с COVID-19.

"В регионе зарегистрированы 118 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - девять; 15-17 лет - два; 18-19 лет - один; 20-29 лет - 10; 30-39 лет - 10; 40-49 лет - 30; 50-59 лет - 25; старше 60 - 31", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

Уточняется, что из числа новых случаев 37 зарегистрировали в Саратове, 19 - в Балаковском, 14 - в Энгельсском, шесть - в Вольском, пять - в Ровенском, по четыре - в Балашовском и Татищевском, по три - в Саратовском, Озинском и Дергачевском, по два - в Балтайском, Ершовском, Петровском и Советском, по одному - еще в 12 районах области.

"Среди заболевших 36 контактных лиц, 82 - с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 64, с признаками ОРВИ - 37, с бессимптомным течением - 17", - отмечается в сообщении.

В штабе добавили, что общее количество заболевших COVID-19 в области возросло до 5335 человек, из них 2595 выздоровели, в том числе 88 - за последние сутки.