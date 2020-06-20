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Москву украсят флагами и декоративными конструкциями к параду Победы
Специалисты Комплекса городского хозяйства в преддверии парада Победы украсят Москву флагами и декоративными конструкциями, сообщил журналистам заместитель мэра РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T08:42
75 лет великой победы
парад победы
петр бирюков
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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парад победы, петр бирюков, москва

Москву украсят флагами и декоративными конструкциями к параду Победы

08:39 20.06.2020 (обновлено: 08:42 20.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушка на Новоарбатском мосту в Москве, украшенном ко Дню России
Девушка на Новоарбатском мосту в Москве, украшенном ко Дню России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в преддверии парада Победы украсят Москву флагами и декоративными конструкциями, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Из-за эпидемиологической ситуации парад Победы, который традиционно проходит 9 мая, был перенесен и состоится 24 июня - в день исторического парада 1945 года. К этой знаменательной дате город-герой Москва будет празднично украшен - на улицах установят флаги и декоративные конструкции с символикой Великой Победы", - сказал Бирюков.
Он отметил, что более 700 флагов украсят перила главных московских мостов: Новоарбатского, Большого Каменного, Большого Москворецкого. Ключевым элементом концепции украшения города стала юбилейная дата - цифра "75" легла в основу большинства декоративных элементов.
Глава Комплекса городского хозяйства также сообщил, что в преддверии парада Победы возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной разместят декоративные конструкции "Орден Победы" и "Салют Победы", около Триумфальной арки установят огромные звезды "Город-герой Москва", а на Кутузовском проспекте традиционно вывесят красные стяги на фасадах домов.
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По словам заммэра, особое внимание в оформлении флаговыми конструкциями будет уделено улицам, по которым пройдет военная техника, участвующая в параде Победы. Флаговые конструкции украсят, в том числе, Триумфальную и Пушкинскую площади, Новопушкинский сквер, площадь у "Известий", Манежную площадь, а также Кремлевскую и Москворецкую набережные. Традиционно будут оформлены въезды в город.
"На рекламных щитах появятся праздничные плакаты, а также будут транслироваться тематические видеоролики. Вечером в городе включат праздничную подсветку. Несмотря ни на что, День Победы был и остается нашим самым главным праздником", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что дополнительно для украшения Москвы к Параду Победы ничего не закупалось. "Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен. Ранее был сформирован достаточный запас объемно-декоративных элементов, позволяющий обеспечить украшение города", - сказал Бирюков.
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19 июня, 14:2175 лет Великой Победы
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75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыПетр БирюковМосква
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