Москву украсят флагами и декоративными конструкциями к параду Победы

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в преддверии парада Победы украсят Специалисты Комплекса городского хозяйства в преддверии парада Победы украсят Москву флагами и декоративными конструкциями, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"Из-за эпидемиологической ситуации парад Победы, который традиционно проходит 9 мая, был перенесен и состоится 24 июня - в день исторического парада 1945 года. К этой знаменательной дате город-герой Москва будет празднично украшен - на улицах установят флаги и декоративные конструкции с символикой Великой Победы", - сказал Бирюков.

Он отметил, что более 700 флагов украсят перила главных московских мостов: Новоарбатского, Большого Каменного, Большого Москворецкого. Ключевым элементом концепции украшения города стала юбилейная дата - цифра "75" легла в основу большинства декоративных элементов.

Глава Комплекса городского хозяйства также сообщил, что в преддверии парада Победы возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной разместят декоративные конструкции "Орден Победы" и "Салют Победы", около Триумфальной арки установят огромные звезды "Город-герой Москва", а на Кутузовском проспекте традиционно вывесят красные стяги на фасадах домов.

По словам заммэра, особое внимание в оформлении флаговыми конструкциями будет уделено улицам, по которым пройдет военная техника, участвующая в параде Победы. Флаговые конструкции украсят, в том числе, Триумфальную и Пушкинскую площади, Новопушкинский сквер, площадь у "Известий", Манежную площадь, а также Кремлевскую и Москворецкую набережные. Традиционно будут оформлены въезды в город.

"На рекламных щитах появятся праздничные плакаты, а также будут транслироваться тематические видеоролики. Вечером в городе включат праздничную подсветку. Несмотря ни на что, День Победы был и остается нашим самым главным праздником", - рассказал Бирюков.