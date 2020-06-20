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В Республике Алтай выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили 25 новых случаев заболевания коронавирусом, число зараженных достигло 421, сообщили в региональном оперативном штабе по... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T08:36
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика алтай, кош-агачский район, улаганский район, общество

В Республике Алтай выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом

08:36 20.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
БАРНАУЛ, 20 июн - РИА Новости. В Республике Алтай выявили 25 новых случаев заболевания коронавирусом, число зараженных достигло 421, сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию COVID-19.
"В Республике Алтай в пятницу, 19 июня, выявлено 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у 12 жителей Кош-Агачского района; семи жителей Горно-Алтайска; четырех жителей Улаганского района, в том числе двух детей; двух жителей Майминского района… С учетом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтвержден 421 случай заболевания", - говорится в сообщении.
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
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За сутки выздоровели 11 пациентов из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Онгудайского и Улаганского районов. "По данным на утро 20 июня, 171 человек выписан из медучреждений", - уточняют в оперштабе.
За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 30 224 человека. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находится 1182 человека
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф..
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика АлтайКош-Агачский районУлаганский районОбщество
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