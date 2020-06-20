В Республике Алтай выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом

БАРНАУЛ, 20 июн - РИА Новости. В Республике Алтай выявили 25 новых случаев заболевания коронавирусом, число зараженных достигло 421, сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию COVID-19.
"В Республике Алтай в пятницу, 19 июня, выявлено 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у 12 жителей Кош-Агачского района; семи жителей Горно-Алтайска; четырех жителей Улаганского района, в том числе двух детей; двух жителей Майминского района… С учетом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтвержден 421 случай заболевания", - говорится в сообщении.
За сутки выздоровели 11 пациентов из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Онгудайского и Улаганского районов. "По данным на утро 20 июня, 171 человек выписан из медучреждений", - уточняют в оперштабе.
За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 30 224 человека. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находится 1182 человека
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