Медики ЕАО работают на пределе возможностей, заявил врио губернатора

Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

ХАБАРОВСК, 20 июн - РИА Новости. Медицинские работники Медицинские работники Еврейской автономной области в период борьбы с коронавирусом из-за недостаточного количества кадров работают на пределе своих возможностей, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн

"В целом хочу сказать, что наши врачи, медицинские сестры - настоящие герои. Для всего региона они совершили подвиг. Ведь в области все еще дефицит медицинских кадров. Люди работают на пределе возможностей", - сказал Гольдштейн.

Он отметил, что на стимулирующие выплаты врачам из федерального центра поступило более 23,7 миллиона рублей, деньги получил 781 медработник.

По его словам, восполнять дефицит врачей планируется за счет подготовки молодых кадров и повышения квалификации врачей. Так, с октября прошлого года при областной больнице стала работать базовая кафедра Дальневосточного госмедуниверситета. По 200 медиков в прошлом и в этом годах прошли повышение квалификации.

"В этом году поступать в ординатуру от ЕАО по целевым договорам будет 20 молодых врачей, а 50 выпускников школ области оформляют целевые договоры с областными учреждениями здравоохранения… За пять лет количество обучающихся в дальневосточных медицинских вузах по целевым договорам выросло почти в три раза. Сейчас в медучреждениях проходит учебу 131 студент и 14 ординаторов", - сказал Гольдштейн.

Он отметил, что правительство региона полностью берет на себя обязательства по выплате стипендии своим целевикам, по предоставлению им по окончании обучения возможности продолжить специализацию в ординатуре, по получению подъемного пособия и служебного жилья.