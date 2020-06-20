https://ria.ru/20200620/1573219112.html
Минобороны Японии обнаружило неизвестную подлодку у островов Амамиосима
Министерство обороны Японии в субботу сообщило об обнаружении в районе островов Амамиосима на юге страны неизвестную подводную лодку. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T08:24
2020-06-20T14:03
министерство обороны японии
в мире
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Naum Vygodsky
У шведов спросите, шведы знают, чьё это.
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Hell Cat
пару глубинных бомб и будет известная подлодка
67
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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министерство обороны японии, в мире
ТОКИО, 20 июн — РИА Новости. Министерство обороны Японии
в субботу сообщило об обнаружении в районе островов Амамиосима на юге страны неизвестную подводную лодку.
"Вечером 18 июня морскими силами самообороны была обнаружена к северо-востоку от островов Амамиосима в прилежащей зоне подводная лодка, которая двигалась на запад. После этого в первой половине дня в субботу, 20 июня, та же подводная лодка была обнаружена к западу от острова Екоатэ за пределами прилежащей зоны, она двигается на запад", — говорится в сообщении.
Также указывается, что министр обороны Японии Таро Коно дал указание "проявить собранность и направить все силы на сбор информации и поддержку бдительности".
На место направлены патрульный самолет Kawasaki P-1, противолодочный самолет Lockheed P-3 и три патрульных корабля, говорится в сообщении.