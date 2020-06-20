Минобороны Японии обнаружило неизвестную подлодку у островов Амамиосима

"Вечером 18 июня морскими силами самообороны была обнаружена к северо-востоку от островов Амамиосима в прилежащей зоне подводная лодка, которая двигалась на запад. После этого в первой половине дня в субботу, 20 июня, та же подводная лодка была обнаружена к западу от острова Екоатэ за пределами прилежащей зоны, она двигается на запад", — говорится в сообщении.