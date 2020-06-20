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Минобороны Японии обнаружило неизвестную подлодку у островов Амамиосима
Министерство обороны Японии в субботу сообщило об обнаружении в районе островов Амамиосима на юге страны неизвестную подводную лодку. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:03
министерство обороны японии
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573224831_96:0:3737:2048_1400x0_80_0_0_ba16f71390d0a5178da4937beeab14e9.jpg
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60
министерство обороны японии, в мире

Минобороны Японии обнаружило неизвестную подлодку у островов Амамиосима

08:24 20.06.2020 (обновлено: 14:03 20.06.2020)
26045
CC BY 2.0 / Jez / Kawasaki P-1 Японский патрульный самолет Kawasaki P-1
Японский патрульный самолет Kawasaki P-1
CC BY 2.0 / Jez / Kawasaki P-1
Японский патрульный самолет Kawasaki P-1. Архивное фото
ТОКИО, 20 июн — РИА Новости. Министерство обороны Японии в субботу сообщило об обнаружении в районе островов Амамиосима на юге страны неизвестную подводную лодку.
"Вечером 18 июня морскими силами самообороны была обнаружена к северо-востоку от островов Амамиосима в прилежащей зоне подводная лодка, которая двигалась на запад. После этого в первой половине дня в субботу, 20 июня, та же подводная лодка была обнаружена к западу от острова Екоатэ за пределами прилежащей зоны, она двигается на запад", — говорится в сообщении.
Также указывается, что министр обороны Японии Таро Коно дал указание "проявить собранность и направить все силы на сбор информации и поддержку бдительности".
На место направлены патрульный самолет Kawasaki P-1, противолодочный самолет Lockheed P-3 и три патрульных корабля, говорится в сообщении.
Министр обороны Таро Коно выступает на пресс-конференции в Токио. 11 сентября 2019
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Naum Vygodsky
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пару глубинных бомб и будет известная подлодка
20 июня, 11:43
Hell Cat
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