В Алтайском крае умерли три пациента с коронавирусом

БАРНАУЛ, 20 июн - РИА Новости. Трое зараженных Трое зараженных коронавирусом пациентов скончались в Алтайском крае за сутки, число летальных исходов достигло 52, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.

"Зарегистрировано три смертельных случая. Один из них - от коронавируса, два - иные причины смерти. За весь период скончались 52 взрослых, в том числе 28 случаев от COVID-19, 21 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 73 новых заболевших коронавирусом. Всего в регионе 3226 инфицированных, 2217 пациентов выписаны по выздоровлению.

"За прошедшие сутки выздоровело 90 человек (взрослые - 82, дети - 8)", - уточнили в оперштабе.

На 20 июня в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 164 756 человек, находятся под медицинским наблюдением и на самоизоляции 905 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 30 759 человек.