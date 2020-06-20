https://ria.ru/20200620/1573219055.html
В Алтайском крае умерли три пациента с коронавирусом
Трое зараженных коронавирусом пациентов скончались в Алтайском крае за сутки, число летальных исходов достигло 52, сообщают в региональном оперштабе по... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T08:21
2020-06-20T08:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алтайский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алтайский край, общество
БАРНАУЛ, 20 июн - РИА Новости.
Трое зараженных коронавирусом
пациентов скончались в Алтайском крае
за сутки, число летальных исходов достигло 52, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
"Зарегистрировано три смертельных случая. Один из них - от коронавируса, два - иные причины смерти. За весь период скончались 52 взрослых, в том числе 28 случаев от COVID-19, 21 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 73 новых заболевших коронавирусом. Всего в регионе 3226 инфицированных, 2217 пациентов выписаны по выздоровлению.
"За прошедшие сутки выздоровело 90 человек (взрослые - 82, дети - 8)", - уточнили в оперштабе.
На 20 июня в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 164 756 человек, находятся под медицинским наблюдением и на самоизоляции 905 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 30 759 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.