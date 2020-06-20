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В Алтайском крае умерли три пациента с коронавирусом
Трое зараженных коронавирусом пациентов скончались в Алтайском крае за сутки, число летальных исходов достигло 52, сообщают в региональном оперштабе по... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T08:21
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алтайский край, общество

В Алтайском крае умерли три пациента с коронавирусом

08:21 20.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале
Врачи в госпитале
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в госпитале. Архивное фото
БАРНАУЛ, 20 июн - РИА Новости. Трое зараженных коронавирусом пациентов скончались в Алтайском крае за сутки, число летальных исходов достигло 52, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
"Зарегистрировано три смертельных случая. Один из них - от коронавируса, два - иные причины смерти. За весь период скончались 52 взрослых, в том числе 28 случаев от COVID-19, 21 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
19 июня, 10:40Распространение нового коронавируса
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За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 73 новых заболевших коронавирусом. Всего в регионе 3226 инфицированных, 2217 пациентов выписаны по выздоровлению.
"За прошедшие сутки выздоровело 90 человек (взрослые - 82, дети - 8)", - уточнили в оперштабе.
На 20 июня в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 164 756 человек, находятся под медицинским наблюдением и на самоизоляции 905 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 30 759 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алтайский крайОбщество
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