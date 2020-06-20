В Индии выявили 14,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия

Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия

© AP Photo / Rajanish Kakade Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Индии за сутки выросло на 14,5 тысячи и составляет 395 048, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным ведомства, лечение в стране проходят 168 269 человек, выздоровели 213 830 человек (9 120 за сутки), умерли 12 948 (375 за сутки).

В пятницу сообщалось о 380 532 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 13,5 тысячи), днем ранее – 366 946 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 12,8 тысячи).

Италию и Испанию. Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших, опередив Великобританию

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания – 124 331 (3827 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад : 54 449 заболевших (2115 за сутки). На третьем месте - столичный округ Дели , где выявлены 53 116 заболевших (3137 за сутки).

Несмотря на рост числа заболевших ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса – там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, режим изоляции продлен до 30 июня.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8,3 миллиона случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.