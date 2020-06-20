Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200620/1573218857.html
В Индии выявили 14,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло на 14,5 тысячи и составляет 395 048, свидетельствуют данные министерства... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T08:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
дели
италия
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570365419_0:197:2858:1805_1400x0_80_0_0_8d5ec1670b7cb8299f78f9123e6a3e53.jpg
https://ria.ru/20200619/1573184230.html
дели
италия
испания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570365419_0:197:2858:1805_1400x0_80_0_0_8d5ec1670b7cb8299f78f9123e6a3e53.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570365419_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_081a5d856d105da3398fee4b70c32cff.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570365419_199:0:2246:2047_1400x0_80_0_0_4d455d95dc2897717bee0dd767b4e801.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, дели, италия, испания, в мире

В Индии выявили 14,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

08:10 20.06.2020
769
© AP Photo / Rajanish KakadeЖенщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия
Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло на 14,5 тысячи и составляет 395 048, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По данным ведомства, лечение в стране проходят 168 269 человек, выздоровели 213 830 человек (9 120 за сутки), умерли 12 948 (375 за сутки).
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
19 июня, 13:33Распространение нового коронавируса
"Врачи без границ" открыли временный центр для лечения COVID-19 в Индии
В пятницу сообщалось о 380 532 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 13,5 тысячи), днем ранее – 366 946 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 12,8 тысячи).
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших, опередив Великобританию, Италию и Испанию.
Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания – 124 331 (3827 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад: 54 449 заболевших (2115 за сутки). На третьем месте - столичный округ Дели, где выявлены 53 116 заболевших (3137 за сутки).
Несмотря на рост числа заболевших ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса – там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, режим изоляции продлен до 30 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,3 миллиона случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
003200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗДелиИталияИспанияВ мире
Рекомендуем
Работники магазина по продаже металлических труб на оптовом рынке в Калькутте
В Индии выявили 13,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Контейнерная зона в Узбекистане
В Узбекистане выявили 170 новых случаев заражения коронавирусом
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии за сутки выявили 601 случай коронавируса
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
В США выявили почти 30 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
В Южной Корее за сутки зафиксировали 67 случаев COVID-19
Ростислав Гольдштейн
Врио губернатора ЕАО рассказал о десяти днях самоизоляции из-за COVID-19
Японский патрульный самолет Kawasaki P-1
Минобороны Японии обнаружило неизвестную подлодку у островов Амамиосима
Марокко
В Марокко за сутки число случаев COVID-19 выросло в семь раз
Набережная Биры в Биробиджане
Врио главы ЕАО рассказал, как регион предотвратил рост случаев COVID-19
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава ЛНР выступил с обращением к Зеленскому
Бразилия
Число заболевших COVID-19 в Бразилии превысило миллион человек
Врач у окна
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 160 больных COVID-19
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
В Индии за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
В трех штатах США зарегистрировали рекордное число новых случаев COVID-19
Фельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту
В России выявили 7889 новых случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
04:52Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
04:43Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
04:25Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
03:54Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
03:52Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
03:49В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19
03:46В Калининградской области загорелся детский дом
03:38Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
03:28Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
03:09Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
03:05Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
03:03Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом
02:55Гитара Курта Кобейна с выступления MTV Unplugged ушла с молотка в США
02:45Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора
02:42Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
02:31Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
02:27Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
02:25В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
02:23В США испытали авиабомбу комплекса "Золотая Орда"
Лента новостейМолния