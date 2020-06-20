В сгоревшем доме под Саратовом погибли два человека

САРАТОВ, 20 июн - РИА Новости. Пожар в Саратовской области в ночь на субботу уничтожил жилой дом, в результате погибли хозяйка дома и ее взрослая дочь, сообщило областное управление СК РФ.
По предварительным данным, семья из трех человек проживала в частном доме в селе Розовка Краснокутского района, вечером в пятницу глава семьи лег спать в летней кухне, а его 45-летняя супруга и 23-летняя дочь остались дома.
© Фото : СУСК РФ по Саратовской областиПоследствия пожара в частном домовадении села Розовка Краснокутского района Саратовской области, где погибло три человека
© Фото : СУСК РФ по Саратовской области
Последствия пожара в частном домовадении села Розовка Краснокутского района Саратовской области, где погибло три человека
"Примерно в 2.30 (1.30 мск) мужчина проснулся от запаха дыма. Выбежав на улицу, он увидел, что дом загорелся. В связи с тем что дверь домовладения была заперта изнутри, оперативно получить доступ в жилище он не смог. На шум отреагировали соседи и вызвали пожарную службу. Прибывшие огнеборцы локализовали возгорание. Строение дома выгорело полностью, спасти женщин не удалось", - говорится в сообщении.
Следователи по факту гибели двух человек проводят проверку. "По предварительной версии, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки", - отмечается в сообщении.
19 июня, 12:40В Перми потушили пожар в ангаре, где нашли тело мужчины