В сгоревшем доме под Саратовом погибли два человека

По предварительным данным, семья из трех человек проживала в частном доме в селе Розовка Краснокутского района, вечером в пятницу глава семьи лег спать в летней кухне, а его 45-летняя супруга и 23-летняя дочь остались дома.

"Примерно в 2.30 (1.30 мск) мужчина проснулся от запаха дыма. Выбежав на улицу, он увидел, что дом загорелся. В связи с тем что дверь домовладения была заперта изнутри, оперативно получить доступ в жилище он не смог. На шум отреагировали соседи и вызвали пожарную службу. Прибывшие огнеборцы локализовали возгорание. Строение дома выгорело полностью, спасти женщин не удалось", - говорится в сообщении.