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В сгоревшем доме под Саратовом погибли два человека
Пожар в Саратовской области в ночь на субботу уничтожил жилой дом, в результате погибли хозяйка дома и ее взрослая дочь, сообщило областное управление СК РФ. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:04
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, происшествия

В сгоревшем доме под Саратовом погибли два человека

08:05 20.06.2020 (обновлено: 14:04 20.06.2020)
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© Фото : СУСК РФ по Саратовской областиПоследствия пожара в частном домовадении села Розовка Краснокутского района Саратовской области, где погибло два человека
Последствия пожара в частном домовадении села Розовка Краснокутского района Саратовской области, где погибло два человека
© Фото : СУСК РФ по Саратовской области
САРАТОВ, 20 июн - РИА Новости. Пожар в Саратовской области в ночь на субботу уничтожил жилой дом, в результате погибли хозяйка дома и ее взрослая дочь, сообщило областное управление СК РФ.
По предварительным данным, семья из трех человек проживала в частном доме в селе Розовка Краснокутского района, вечером в пятницу глава семьи лег спать в летней кухне, а его 45-летняя супруга и 23-летняя дочь остались дома.
© Фото : СУСК РФ по Саратовской областиПоследствия пожара в частном домовадении села Розовка Краснокутского района Саратовской области, где погибло три человека
Последствия пожара в частном домовадении села Розовка Краснокутского района Саратовской области, где погибло три человека
© Фото : СУСК РФ по Саратовской области
Последствия пожара в частном домовадении села Розовка Краснокутского района Саратовской области, где погибло три человека
"Примерно в 2.30 (1.30 мск) мужчина проснулся от запаха дыма. Выбежав на улицу, он увидел, что дом загорелся. В связи с тем что дверь домовладения была заперта изнутри, оперативно получить доступ в жилище он не смог. На шум отреагировали соседи и вызвали пожарную службу. Прибывшие огнеборцы локализовали возгорание. Строение дома выгорело полностью, спасти женщин не удалось", - говорится в сообщении.
Следователи по факту гибели двух человек проводят проверку. "По предварительной версии, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки", - отмечается в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Саратовская областьПроисшествия
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