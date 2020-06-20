В Москве в субботу ожидаются гроза и град

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Московский главк Московский главк МЧС распространил в субботу экстренное предупреждение о грозе, граде, дожде и сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет , с 11.00 20 июня по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град. При грозе шквалистое усиление ветра 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.

В связи с этим МЧС рекомендует при грозе по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Во время грозы также нельзя находиться у водоёмов.

Кроме того, при усилении ветра рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не стоит укрываться под деревьями, лучше укрыться в капитальных строениях. Парковать автомобиль следует также вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.