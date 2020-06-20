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В Москве в субботу ожидаются гроза и град
Московский главк МЧС распространил в субботу экстренное предупреждение о грозе, граде, дожде и сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T08:01
погода
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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353
60
погода, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

В Москве в субботу ожидаются гроза и град

08:01 20.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил в субботу экстренное предупреждение о грозе, граде, дожде и сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 11.00 20 июня по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град. При грозе шквалистое усиление ветра 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
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В связи с этим МЧС рекомендует при грозе по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Во время грозы также нельзя находиться у водоёмов.
Кроме того, при усилении ветра рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не стоит укрываться под деревьями, лучше укрыться в капитальных строениях. Парковать автомобиль следует также вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
"Не оставляйте детей без присмотра", - напомнили в МЧС.
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ПогодаФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
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