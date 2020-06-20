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Банки в России ждут возвращения спроса на автокредиты к уровню 2019 года
Рынок автокредитования начал восстанавливаться с окончанием режима самоизоляции и снятием коронавирусных ограничений. Выдачи кредитов в мае более чем в два раза РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T07:14
россия
экономика
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РИА Новости
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россия, экономика

Банки в России ждут возвращения спроса на автокредиты к уровню 2019 года

07:14 20.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРубль
Рубль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубль
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Рынок автокредитования начал восстанавливаться с окончанием режима самоизоляции и снятием коронавирусных ограничений. Выдачи кредитов в мае более чем в два раза превысили апрельские значения, показал опрос крупнейших банков, проведенный РИА Новости. И участники рынка ожидают, что спрос на автокредиты может вернуться к уровню прошлого года уже в июне.
Всего в мае в РФ было выдано около 29 тысяч автокредитов на сумму более 22 миллиардов рублей, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро. Это примерно в два раза меньше, чем в мае прошлого года (56,9 тысячи кредитов на 46,3 миллиарда), но при этом в два раза больше, чем в апреле – в первом месяце принятия карантинных мер (13,8 тысячи кредитов на 11 миллиардов рублей).
Кроме того, за апрель-май произошло существенное изменение средней суммы автокредита, которая сократилась более чем на 100 тысяч рублей и составила около 770 тысяч.
Вместе с тем объем рынка новых легковых автомобилей в мае уменьшился на 47,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 61,7 тысячи машин (в мае 2019 года – 117,8 тысячи), подсчитали в Национальном бюро кредитных историй и агентстве "Автостат".
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Ту же динамику отмечают и отдельные банки. "В мае объем выдач ВТБ в рамках автокредитования по сравнению с апрелем вырос в два раза, всего заемщики приобрели более 4 тысяч транспортных средств на 3,3 миллиарда рублей", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
По сравнению с апрелем продажи автокредитов "Русфинанс банком" в мае выросли почти в 2,5 раза как в денежном, так и количественном выражении, рассказал директор департамента автокредитования банка Алексей Бородавин. При этом спрос существенно увеличился в конце мая, добавил он.
С момента введения карантинных мер в банке отмечают увеличение спроса в сегменте автомобилей с пробегом. Перераспределение спроса повлияло и на небольшое снижение средней суммы кредита в структуре продаж. В целом за последние месяцы лидеры рынка новых автомобилей не изменились, традиционно самые популярные производители - Lada, KIA и Hyundai, указали в банке.
В "Сетелем банке" также наблюдают стремительное восстановление рынка автокредитования: выдачи автокредитов в мае у него увеличились по сравнению с апрелем на 140%.
Значимое восстановление авткокредитования в "Тинькофф банке" началось с 11 мая и продолжается до сих пор, сообщили в этой кредитной организации.
Рост выдачи автокредитов в системообразующем банке Крыма, РНКБ, тоже ускорился в конце мая - по сравнению с апрелем количество выданных автокредитов за этот месяц увеличилось в 2,5 раза.
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Рынок воспрянет

"По нашим прогнозам, в июне ожидается продолжение динамики - более чем в полтора раза, а значит, показатели вплотную приблизятся к значениям прошлого года. За первую половину июня ВТБ увеличил выдачи автокредитов по сравнению с аналогичным периодом мая в 3,3 раза. Клиенты оформили 3 тысячи сделок на покупку автомобилей на сумму 2,2 миллиарда рублей", - также отметили в ВТБ.
"Текущий темп продаж автокредитов позволяет дать оптимистичный прогноз на июнь: ожидаем, что спрос до конца месяца будет существенным, возможно, на уровне аналогичного периода 2019 года", - в свою очередь указывает Бородавин.
Восстановление автокредитования отмечают не только банки, но и дилеры, подчеркнула член правления, директор по развитию розничного бизнеса "РГС банка" Марина Дембицкая. На рынке был сформирован отложенный спрос из-за карантинных мер, и сейчас он активно восполняется, это нормально и в некоторым смысле ожидаемо, так как автомобиль не относится к продуктам, спрос на которые скорректируется из-за карантинных мер - как, например, у парикмахерских, которые потеряли часть клиентов из-за того, что те начали стричься дома, оценивает она.
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Одним из основных факторов, позволивших заметно восстановить спрос на автокредитование после окончания периода самоизоляции, стала и программа государственной поддержки с 10%-ной скидкой от стоимости нового транспортного средства.
ВТБ одним из первых на рынке с 1 июня начал принимать заявки по обновленным условиям. С момента её запуска банк получил свыше 6,3 тысячи таких заявок, показав прирост более чем в 3,8 раза к аналогичному периоду мая. И в рамках этого предложения клиенты ВТБ провели уже 1,2 тысячи сделок на 670 миллионов рублей.
На текущей неделе в "Тинькофф банке" наблюдали исторически максимальный поток заявок от автодилеров - на 15-20% больше, чем было в начале марта. В банке связывают это с отложенным спросом, накопленным за время карантина. До конца июня в кредитной организации ожидают восстановления спроса на автокредитование до уровня прошлого года. Автокредиты по льготным программам составляют в банке 47% от общего объема выдач.
Вместе с тем в "Сетелем банке" считают, что для полного восстановления до прежнего уровня рынку потребуется, как минимум, полгода при условии сохранения стабильной макроэкономической ситуации.
А Газпромбанк и вовсе не отметил взрывного роста в этой сфере в мае по сравнению с апрелем. И, по мнению кредитной организации, на то, чтобы вернуться на докризисный уровень продаж, по разным оценкам, потребуется от года до трех лет.
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