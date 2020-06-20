Новая система на базе ИИ позволит следить за ношением масок на заводах

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Компания-разработчик "Цифра" создала систему на базе технологии искусственного интеллекта, которая следит за соблюдением санитарных норм на промышленных предприятиях, чтобы снизить заболеваемость Компания-разработчик "Цифра" создала систему на базе технологии искусственного интеллекта, которая следит за соблюдением санитарных норм на промышленных предприятиях, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом , первый пилотный проект планируется провести до сентября, рассказали РИА Новости в компании.

Система AI Anti-COVID19 позволяет контролировать с помощью видеоанализа и специальных подключенных к смартфонам браслетов наличие у персонала масок и перчаток, их температуру тела, а также соблюдение дистанции между ними. Она также оценивает динамику нарушений и на основе этих данных определяет индекс безопасности. Система предназначена для машиностроительных, горнодобывающих, нефтегазовых и других предприятий.

Каждому сотруднику будет создан цифровой профиль, в котором фиксируются все его контакты и перемещения, а также их длительность. "В случае выявления заболевшего COVID-19 система на основе анализа цифрового профиля человека дает рекомендации, каких сотрудников необходимо изолировать для предотвращения распространения инфекции. Учитываются количество и длительность контактов в заданный период, а все контактировавшие распределяются на три группы - красную, оранжевую и желтую, - по уровню риска заражения", - сообщает компания.

"Ключевой риск для промышленных предприятий сейчас – это остановка цехов, месторождений, угольных разрезов из-за массового заражения персонала или вынужденного карантина. Наше решение позволяет снизить эти риски за счет постоянного контроля соблюдения социальной дистанции, точечной изоляции сотрудников и выявления цепочек возможного заражения", - прокомментировал директор по развитию бизнеса ГК "Цифра" Александр Смоленский