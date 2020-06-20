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Новая система на базе ИИ позволит следить за ношением масок на заводах
Компания-разработчик "Цифра" создала систему на базе технологии искусственного интеллекта, которая следит за соблюдением санитарных норм на промышленных... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T07:10
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Новая система на базе ИИ позволит следить за ношением масок на заводах

07:10 20.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинские маски. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Компания-разработчик "Цифра" создала систему на базе технологии искусственного интеллекта, которая следит за соблюдением санитарных норм на промышленных предприятиях, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом, первый пилотный проект планируется провести до сентября, рассказали РИА Новости в компании.
Система AI Anti-COVID19 позволяет контролировать с помощью видеоанализа и специальных подключенных к смартфонам браслетов наличие у персонала масок и перчаток, их температуру тела, а также соблюдение дистанции между ними. Она также оценивает динамику нарушений и на основе этих данных определяет индекс безопасности. Система предназначена для машиностроительных, горнодобывающих, нефтегазовых и других предприятий.
Каждому сотруднику будет создан цифровой профиль, в котором фиксируются все его контакты и перемещения, а также их длительность. "В случае выявления заболевшего COVID-19 система на основе анализа цифрового профиля человека дает рекомендации, каких сотрудников необходимо изолировать для предотвращения распространения инфекции. Учитываются количество и длительность контактов в заданный период, а все контактировавшие распределяются на три группы - красную, оранжевую и желтую, - по уровню риска заражения", - сообщает компания.
"Ключевой риск для промышленных предприятий сейчас – это остановка цехов, месторождений, угольных разрезов из-за массового заражения персонала или вынужденного карантина. Наше решение позволяет снизить эти риски за счет постоянного контроля соблюдения социальной дистанции, точечной изоляции сотрудников и выявления цепочек возможного заражения", - прокомментировал директор по развитию бизнеса ГК "Цифра" Александр Смоленский.
В дальнейшем AI Anti-COVID19 может быть трансформирована для отслеживания ношения касок и других средств защиты, контроля перемещения персонала в опасных зонах и так далее.
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