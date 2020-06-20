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В США уходит с поста прокурор, который вел дела против адвокатов Трампа
Федеральный прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Джеффри Берман, который вел дела против бывшего адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна и действующего личного РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T07:51
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дональд трамп, сша, в мире

В США уходит с поста прокурор, который вел дела против адвокатов Трампа

07:02 20.06.2020 (обновлено: 07:51 20.06.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Федеральный прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Джеффри Берман, который вел дела против бывшего адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна и действующего личного адвоката президента США Руди Джулиани, уходит с поста, сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление минюста США.
Сообщается, что в пятницу вечером генеральный прокурор Уильям Барр без предварительного уведомления объявил о замене Бермана. По словам генпрокурора, Трамп намерен назначить на его место Джея Клейтона, который сейчас занимает пост председателя комиссии по ценным бумагам и биржам. Его кандидатуру должен будет утвердить сенат.
При этом сам Берман пока не намерен уходить с должности. "Я не подавал в отставку и не собираюсь уходить с должности, на которую я был назначен судьями окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка", - заявил Берман, слова которого приводит телеканал NBC.
Берман в своем заявлении указал, что покинет пост, только когда сенат утвердит кандидатуру, назначенную президентом. "До тех пор наши расследования будут продвигаться без задержек и перерывов", - добавил он.
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Как напоминает New York Times, Берман возглавлял расследование в отношении Майкла Коэна, который признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний, а также в том, что был посредником при "выплатах за молчание", которые Трамп производил порноактрисе Сторми Дэниелс. Кроме того, Коэн признался в уклонении от уплаты налогов и даче ложных показаний конгрессу. В середине декабря 2018 года его приговорили к трем годам тюрьмы. Бывший адвокат Трампа был в мае 2019 года направлен в тюрьму в Отисвилле, которая, по версии Forbes, входит в десятку "самых уютных тюрем Америки".
Также Берман занимался делом против Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые обвиняются в США в незаконных пожертвованиях американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб президента США Дональда Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали адвокату Трампа Руди Джулиани вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине. Парнас также заявлял, что с ведома Трампа помогал отстранить от службы посла США в Киеве Мари Йованович. В доказательство он обнародовал аудиозапись разговора с Трампом в 2018 году.
Как указывает New York Times, Берман провел расследование в отношении инаугурационного комитета Трампа, а также начал расследование в отношении Джулиани.
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