Новейшие украинские минометы оказались небоеспособны

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Министерство обороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпром" партию самоходных минометов "Барс-8ММК" — у орудий оказались некондиционные стволы и отсутствовали таблицы стрельбы, сообщает портал Defence Express.
Партию таких минометов "Укроборонпром" передал ВСУ еще осенью прошлого года, причем в концерне утверждали, что их приняли на вооружение. Однако на деле минометы отправили не в десантно-штурмовые бригады, а на базу хранения в поселке Оржев, говорится в статье.
Мобильный минометный комплекс калибра 120 миллиметров создан на базе нового украинского бронеавтомобиля "Барс-8". Он позиционируется как автомобиль повышенной проходимости и устойчивости с грузоподъемностью более двух тонн. Вместительность стандартного "Барса-8" — до десяти бойцов.
По утверждению производителя, для подготовки к ведению огня трем членам экипажа "Барс-8ММК" потребуется всего одна минута, а уже через 20 секунд после стрельбы машина сможет покинуть огневую позицию. Ее главное предназначение — поддержка наземных подразделений в условиях современной маневренной войны.