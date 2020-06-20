Новейшие украинские минометы оказались небоеспособны

Мобильный минометный комплекс калибра 120 миллиметров создан на базе нового украинского бронеавтомобиля "Барс-8". Он позиционируется как автомобиль повышенной проходимости и устойчивости с грузоподъемностью более двух тонн. Вместительность стандартного "Барса-8" — до десяти бойцов.

По утверждению производителя, для подготовки к ведению огня трем членам экипажа "Барс-8ММК" потребуется всего одна минута, а уже через 20 секунд после стрельбы машина сможет покинуть огневую позицию. Ее главное предназначение — поддержка наземных подразделений в условиях современной маневренной войны.