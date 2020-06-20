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Новейшие украинские минометы оказались небоеспособны
Министерство обороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпром" партию самоходных минометов "Барс-8ММК" — у орудий оказались некондиционные стволы и... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:21
укроборонпром
вооруженные силы украины
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украина
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прикольно развернуть миномет в боевое положение 60 секунд, а после стрельбы свернуться за 20 секунд, видать ствол миномета одноразовый :)
123
У них вся военная техника, которая ими разрабатывается, срисована с разработок СССР. Ну не могут ничего нового придумать ну что тут поделать
100
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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укроборонпром, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, украина, в мире

Новейшие украинские минометы оказались небоеспособны

06:50 20.06.2020 (обновлено: 12:21 20.06.2020)
32625
© Фото : Апарат Ради національної безпеки і оборони УкраїниИспытания украинского мобильного минометного комплекса "Барс-8ММК"
Испытания украинского мобильного минометного комплекса Барс-8ММК
© Фото : Апарат Ради національної безпеки і оборони України
Испытания украинского мобильного минометного комплекса "Барс-8ММК". Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Министерство обороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпром" партию самоходных минометов "Барс-8ММК" — у орудий оказались некондиционные стволы и отсутствовали таблицы стрельбы, сообщает портал Defence Express.
Партию таких минометов "Укроборонпром" передал ВСУ еще осенью прошлого года, причем в концерне утверждали, что их приняли на вооружение. Однако на деле минометы отправили не в десантно-штурмовые бригады, а на базу хранения в поселке Оржев, говорится в статье.
Мобильный минометный комплекс калибра 120 миллиметров создан на базе нового украинского бронеавтомобиля "Барс-8". Он позиционируется как автомобиль повышенной проходимости и устойчивости с грузоподъемностью более двух тонн. Вместительность стандартного "Барса-8" — до десяти бойцов.
По утверждению производителя, для подготовки к ведению огня трем членам экипажа "Барс-8ММК" потребуется всего одна минута, а уже через 20 секунд после стрельбы машина сможет покинуть огневую позицию. Ее главное предназначение — поддержка наземных подразделений в условиях современной маневренной войны.
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Обсудить 37
УкроборонпромВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
прикольно развернуть миномет в боевое положение 60 секунд, а после стрельбы свернуться за 20 секунд, видать ствол миномета одноразовый :)
20 июня, 07:50
Спиральтист ...
78430002
У них вся военная техника, которая ими разрабатывается, срисована с разработок СССР. Ну не могут ничего нового придумать ну что тут поделать
20 июня, 07:52
Спиральтист ...
9510103
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