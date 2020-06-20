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Компания из США посчитала название "эскимо" уничижительным для эскимосов
Американская компания Dreyer"s намерена сменить название своего мороженого Eskimo Pie, посчитав его "уничижительным термином" для коренных народов севера... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T11:23
сша
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сша, в мире

Компания из США посчитала название "эскимо" уничижительным для эскимосов

06:29 20.06.2020 (обновлено: 11:23 20.06.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПроизводство мороженого
Производство мороженого
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Производство мороженого. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Американская компания Dreyer"s намерена сменить название своего мороженого Eskimo Pie, посчитав его "уничижительным термином" для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Сибири, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на руководителя отдела маркетинга компании Элизабелл Маркес.
"Мы привержены идее стать частью решения вопроса расового равенства, и признаем, что это уничижительный термин", - заявила Маркес.
Как пишет газета, ссылаясь на данные Смитсоновского института, эскимо было придумано в 1920 году Кристианом Нельсоном и шоколатье Расселом Стовером. Они запатентовали продукт в 1922 году под названием эскимо и логотипом с изображением человека в меховой куртке.
Ранее на фоне протестов движения Black Lives Matter компания Quaker Oats, которой владеет PepsiCo, заявила о своем решении изменить название и внешний вид бренда смеси для выпекания блинов и кленового сиропа "Тетя Джемайма". Компания признала, что происхождение тети Джемаймы было "основано на расовом стереотипе", и пообещала изменить бренд в рамках своей работы на пути к расовому равенству. Логотип 131-летнего бренда изображает афроамериканку, портрет которой, как сообщает газета New York Times, писали с темнокожей бывшей рабыни.
На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, протесты прошли во многих городах, были снесены еще несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне США.
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СШАВ мире
Популярные комментарии
Правильно. И черную металлургию, назвать афрометаллургией, а картину Малевича- афроквадрат.
20 июня, 06:54
прпавел рябышев
121841001
идиоты
20 июня, 06:55
ЗЛОЙ ДЯДЕНЬКА
16580202
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