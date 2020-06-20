https://ria.ru/20200620/1573218028.html
На Кубани нашли ритуальное погребение возрастом в тысячи лет
Возле станицы Новотитаровская в Динском районе Краснодарского края археологи обнаружили парные погребения конца III тысячелетия до нашей эры. Об этом сообщили в РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T06:06
2020-06-20T06:06
риа наука
автодор
краснодарский край
общество
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краснодарский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
автодор, краснодарский край, общество
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости.
Возле станицы Новотитаровская в Динском районе Краснодарского края
археологи обнаружили парные погребения конца III тысячелетия до нашей эры. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Автодор
".
Древний курган располагался на участке, где пройдет трасса М-4 "Дон".
Ученые выдвинули версию, что находка является ритуальным захоронением, традиционным для того времени. Предполагается, что в кургане был погребен вождь племени или знатный человек. Статус захоронения подтверждают предметы, обнаруженные рядом — бронзовый нож, две серебряные височные подвески, а также костяные проколки.
Как уточнили в пресс-службе, подобные ритуальные захоронения обычно были многочисленными. Археологи рассчитывают найти в кургане и другие погребения.