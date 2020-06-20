На Кубани нашли ритуальное погребение возрастом в тысячи лет

Ученые выдвинули версию, что находка является ритуальным захоронением, традиционным для того времени. Предполагается, что в кургане был погребен вождь племени или знатный человек. Статус захоронения подтверждают предметы, обнаруженные рядом — бронзовый нож, две серебряные височные подвески, а также костяные проколки.