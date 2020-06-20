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В Германии за сутки выявили 601 случай коронавируса
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось за сутки на 601, скончались еще 11 человек, сообщает институт Роберта... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T05:31
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353
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коронавирус covid-19, германия, в мире

В Германии за сутки выявили 601 случай коронавируса

05:31 20.06.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось за сутки на 601, скончались еще 11 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 770 новых случаях заражения и 16 летальных исходах.
В общей сложности в ФРГ выявлены 189 135 случаев заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 8 883 пациента с коронавирусом. Выздоровели 174,7 тысячи человек.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 827), Северном Рейне-Вестфалии (40 372) и Баден-Вюртемберге (35 272). В Берлине выявлены 7 733 случая инфицирования.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,3 миллионов случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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