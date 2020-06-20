В Германии за сутки выявили 601 случай коронавируса

Днем ранее сообщалось о 770 новых случаях заражения и 16 летальных исходах.

В общей сложности в ФРГ выявлены 189 135 случаев заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 8 883 пациента с коронавирусом. Выздоровели 174,7 тысячи человек.