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Facebook удалила пост Трампа с видеороликом за нарушение авторских прав
Социальная сеть Facebook удалила публикацию президента США Дональда Трампа с видеороликом, где изображена сцена с темнокожим и белым малышами, из-за жалоб на... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T06:03
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353
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facebook, дональд трамп, сша, в мире

Facebook удалила пост Трампа с видеороликом за нарушение авторских прав

05:18 20.06.2020 (обновлено: 06:03 20.06.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Социальная сеть Facebook удалила публикацию президента США Дональда Трампа с видеороликом, где изображена сцена с темнокожим и белым малышами, из-за жалоб на нарушение авторских прав, пишет газета Politico со ссылкой на заявление компании.
Ранее Трамп разместил на своих страницах в Twitter и Facebook видеозапись, которая выглядит как фрагмент трансляции телеканала CNN. На нем показано, как темнокожий малыш убегает от белого. Фрагмент сопровождается титрами: "Испуганный малыш убегает от ребенка-расиста".
Twitter отметил видео предупреждающим знаком о том, что этот медиафайл был "специально обработан", и добавил к публикации информацию о том, что ролик представляет собой версию вирусного видео, о котором в сентябре 2019 года сообщал телеканал CNN. Как отмечает социальная сеть, "многие журналисты подтвердили, что видео было отредактировано и смонтировано с "фейковыми" титрами CNN".
Как пишет Politico, в пятницу компания Jukin Media заявила, что видео принадлежит одному из их партнеров, и никто не получал разрешение на его использование. В компании сообщили, что подали запрос на удаление ролика в соответствии с законом об авторских правах 1990-х годов.
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"Мы получили жалобу на нарушение авторских прав от правообладателя этого видео в соответствии с Законом об авторском праве в цифровую эпоху и удалили эту запись", - заявил представитель Facebook газете.
Ранее Трамп подписал указ, который призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента. Сервис микроблогов Twitter назвал его "реакционным и политически ангажированным". В своем заявлении Twitter ссылается на секцию 230 американского акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года, которая гарантирует, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не может рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом.
Причиной появления упомянутого документа стал конфликт Трампа с Twitter. Ранее соцсеть обозначила одно из сообщений президента как содержащее неправду и разместила под ним предупредительный значок со ссылкой на статью, где говорится, что президент солгал. Трамп в ответ пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов. Соцсети заявляют, что не подавляют чьи-либо точки зрения, хотя удаляют или блокируют контент, противоречащий их правилам.
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