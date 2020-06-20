Facebook удалила пост Трампа с видеороликом за нарушение авторских прав

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Социальная сеть Социальная сеть Facebook удалила публикацию президента США Дональда Трампа с видеороликом, где изображена сцена с темнокожим и белым малышами, из-за жалоб на нарушение авторских прав, пишет газета Politico со ссылкой на заявление компании.

Ранее Трамп разместил на своих страницах в Twitter и Facebook видеозапись, которая выглядит как фрагмент трансляции телеканала CNN. На нем показано, как темнокожий малыш убегает от белого. Фрагмент сопровождается титрами: "Испуганный малыш убегает от ребенка-расиста".

Twitter отметил видео предупреждающим знаком о том, что этот медиафайл был "специально обработан", и добавил к публикации информацию о том, что ролик представляет собой версию вирусного видео, о котором в сентябре 2019 года сообщал телеканал CNN. Как отмечает социальная сеть, "многие журналисты подтвердили, что видео было отредактировано и смонтировано с "фейковыми" титрами CNN".

Как пишет Politico, в пятницу компания Jukin Media заявила, что видео принадлежит одному из их партнеров, и никто не получал разрешение на его использование. В компании сообщили, что подали запрос на удаление ролика в соответствии с законом об авторских правах 1990-х годов.

"Мы получили жалобу на нарушение авторских прав от правообладателя этого видео в соответствии с Законом об авторском праве в цифровую эпоху и удалили эту запись", - заявил представитель Facebook газете.

Ранее Трамп подписал указ, который призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента. Сервис микроблогов Twitter назвал его "реакционным и политически ангажированным". В своем заявлении Twitter ссылается на секцию 230 американского акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года, которая гарантирует, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не может рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом.