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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200620/1573217795.html
Далай-лама во субботу расскажет о жизнестойкости и сострадании
Далай-лама XIV в субботу во время встречи с учеными и философами расскажет о жизнестойкости и сострадании, а также роли науки в этих вопросах, говорится в... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T05:15
религия и мировоззрение
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), в мире

Далай-лама во субботу расскажет о жизнестойкости и сострадании

05:15 20.06.2020
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© Фото : Павел Платонов/ Предоставлено фондом "Сохраним Тибет"Далай-лама
Далай-лама
© Фото : Павел Платонов/ Предоставлено фондом "Сохраним Тибет"
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Далай-лама XIV в субботу во время встречи с учеными и философами расскажет о жизнестойкости и сострадании, а также роли науки в этих вопросах, говорится в сообщении на сайте Далай-ламы.
"Двадцатого июня состоится прямая трансляция диалога его святейшества Далай-ламы и Ричарда Дэвидсона на тему "Жизнестойкость, сострадание и наука ради исцеления", организованного институтом "Ум и жизнь", - сказано в сообщении.
Во встрече с Далай-ламой примут участие основатель и директор Центра здорового ума, профессор психологии университета в Мэдисоне Ричард Дэвидсон, член совета директоров института "Ум и жизнь" доктор философии Кэролайн Джейкобс, президент института "Ум и жизнь" Сьюзан Бауэр-Ву, основатель Института сострадания Тхуптен Джинпа.
Трансляция встречи на официальном сайте Далай-ламы начнется в период с 5.30 до 6.30 по московскому времени и будет сопровождаться синхронным переводом на русский язык, уточняют на сайте.
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Религия и мировоззрениеДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)В мире
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