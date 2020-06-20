Далай-лама во субботу расскажет о жизнестойкости и сострадании

"Двадцатого июня состоится прямая трансляция диалога его святейшества Далай-ламы и Ричарда Дэвидсона на тему "Жизнестойкость, сострадание и наука ради исцеления", организованного институтом "Ум и жизнь", - сказано в сообщении.

Во встрече с Далай-ламой примут участие основатель и директор Центра здорового ума, профессор психологии университета в Мэдисоне Ричард Дэвидсон, член совета директоров института "Ум и жизнь" доктор философии Кэролайн Джейкобс, президент института "Ум и жизнь" Сьюзан Бауэр-Ву, основатель Института сострадания Тхуптен Джинпа.

Трансляция встречи на официальном сайте Далай-ламы начнется в период с 5.30 до 6.30 по московскому времени и будет сопровождаться синхронным переводом на русский язык, уточняют на сайте.