В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19

Накануне в Китае выявили 32 новых случая заражения коронавирусом и пять бессимптомных носителей. Большая часть случаев произошла в Пекине и была связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Он был закрыт 13 июня после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 352 случая коронавирусной инфекции, 78 410 человек выздоровели, 308 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев 1868, выздоровели 1785 человека.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены семь таких случаев, из карантина выпустили 9 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 18 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.