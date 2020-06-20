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В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
Пользователи Сети прокомментировали решение медсестры из Тулы Надежды Жуковой стать лицом бренда спортивной одежды. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T04:15
тула
общество
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тула
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
тула, общество

В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели

04:08 20.06.2020 (обновлено: 04:15 20.06.2020)
3926
© Pr-департамент Zasport / Перейти в фотобанкМедсестра Надежда Жукова
Медсестра Надежда Жукова
© Pr-департамент Zasport
Перейти в фотобанк
Медсестра Надежда Жукова. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Пользователи Сети прокомментировали решение медсестры из Тулы Надежды Жуковой стать лицом бренда спортивной одежды.
Ранее стало известно, что Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда Zasport. В Instagram компании появились снимки, на которых медработница позирует в фитнес-экипировке. Пользователи Сети одобрили решение Жуковой.
Медицинский и пациент в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
22 мая, 13:35
Снявшаяся в откровенной фотосессии врач вступилась за медсестру из Тулы
"Красотка", - написал andrey_tenniscoach.
"Умничка! Счастья тебе и твоим родителям", - пожелал prosvetlennyy.
"С юмором, милая и работящая - это очень здорово. Развеселила всю страну в сложное время, мы это оценили. Успехов и всего хорошего", - добавила veraguralnik.
"Почему так мало фотографий с Надеждой?" – спросил пользователь alecksei_oops.
"Можно познакомиться с этой медсестрой?" - пошутил igor_prikhoda.
В середине мая в соцсетях появилась фотография, на которой Жукова пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме. В местном Минздраве сообщили, что сделали сотруднице замечание, а с медперсоналом провели разъяснительную беседу.
За медсестру заступились власти региона, в частности, его глава Алексей Дюмин, который призвал быть благодарными медикам, а не порицать их. Также слова благодарности за работу Жуковой высказал глава областного минздрава Алексей Эрк.
Медсестра в Тульской областной больнице
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