В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Пользователи Сети прокомментировали решение медсестры из Пользователи Сети прокомментировали решение медсестры из Тулы Надежды Жуковой стать лицом бренда спортивной одежды.

Ранее стало известно, что Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда Zasport. В Instagram компании появились снимки, на которых медработница позирует в фитнес-экипировке. Пользователи Сети одобрили решение Жуковой.

"Красотка", - написал andrey_tenniscoach.

"Умничка! Счастья тебе и твоим родителям", - пожелал prosvetlennyy.

"С юмором, милая и работящая - это очень здорово. Развеселила всю страну в сложное время, мы это оценили. Успехов и всего хорошего", - добавила veraguralnik.

"Почему так мало фотографий с Надеждой?" – спросил пользователь alecksei_oops.

"Можно познакомиться с этой медсестрой?" - пошутил igor_prikhoda.

В середине мая в соцсетях появилась фотография, на которой Жукова пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме. В местном Минздраве сообщили, что сделали сотруднице замечание, а с медперсоналом провели разъяснительную беседу.