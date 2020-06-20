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СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
Руководство ВМС США отказалось восстановить в должности капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье, отправленного в отставку после того, как его письмо... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T04:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
министерство обороны сша
теодор рузвельт
сша
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, министерство обороны сша, теодор рузвельт, сша, в мире

СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"

04:04 20.06.2020
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© Фото : U.S. Navy /Petty Officer 3rd Class Sean LynАвианосец ВМС США "Теодор Рузвельт"
Авианосец ВМС США Теодор Рузвельт
© Фото : U.S. Navy /Petty Officer 3rd Class Sean Lyn
Авианосец ВМС США "Теодор Рузвельт". Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Руководство ВМС США отказалось восстановить в должности капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье, отправленного в отставку после того, как его письмо о вспышке коронавируса на борту судна попало в СМИ, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявление представителя Объединённого комитета начальников штабов ВС США вице-адмирала Майкла Гилдея.
Как ранее сообщала газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей ВМС США, военно-морское руководство рекомендовало восстановить Крозье в должности. Министру обороны США Марку Эсперу тогда сообщили об этих рекомендациях вице-адмирал Майкл Гилдей и исполняющий обязанности министра военно-морских сил Джеймс Макферсон.
"Если бы я знал тогда то, что я знаю сейчас, я бы не вынес этой рекомендации", - заявил в пятницу в Пентагоне Гилдей, слова которого приводит телеканал.
Он добавил, что после этого расследования ему стало ясно, что капитан Крозье не действовал в соответствии со стандартами, которых он ожидает от командиров.
Как напоминает ряд СМИ, более 1 тысячи моряков на авианосце заразились COVID-19. Капитана судна Крозье сняли с должности после того, как в СМИ появилось его письмо к руководству с просьбой снять на берег большую часть команды. Раскритиковавший публично в жестких выражениях действия капитана и.о. министра ВМС Томас Модли подал рапорт министру обороны с просьбой об отставке, которая была удовлетворена.
Авианосец ВМС США Теодор Рузвельт
1 мая, 19:14Распространение нового коронавируса
ВМС США объяснили рост числа зараженных на авианосце "Теодор Рузвельт"
070103
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство обороны СШАТеодор РузвельтСШАВ мире
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