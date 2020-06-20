СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"

Он добавил, что после этого расследования ему стало ясно, что капитан Крозье не действовал в соответствии со стандартами, которых он ожидает от командиров.

Как напоминает ряд СМИ, более 1 тысячи моряков на авианосце заразились COVID-19. Капитана судна Крозье сняли с должности после того, как в СМИ появилось его письмо к руководству с просьбой снять на берег большую часть команды. Раскритиковавший публично в жестких выражениях действия капитана и.о. министра ВМС Томас Модли подал рапорт министру обороны с просьбой об отставке, которая была удовлетворена.