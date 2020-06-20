РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон

"Но есть и другие сюжеты, например, связанные с несостоявшимся визитом Геринга в Лондон 23 августа 1939 года. Мы знаем, что Геринг собирался совершить этот визит, но мы не знаем, зачем, кто его приглашал", - заявил Никифоров.