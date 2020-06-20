Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200620/1573217396.html
РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
Британия до сих пор скрывает детали подготовки и последующей отмены визита в Лондон председателя германского Рейхстага, рейхсминистра авиации гитлеровской... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T03:51
российское военно-историческое общество (рвио)
вторая мировая война (1939-1945)
великобритания
германия
лондон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/29834/94/298349409_0:30:568:349_1400x0_80_0_0_78e8e544ccb69ca7ef40cfc1eacb1429.jpg
https://ria.ru/20200619/1573210380.html
https://ria.ru/20200610/1572720114.html
https://ria.ru/20200605/1572493248.html
великобритания
германия
лондон
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/29834/94/298349409_0:30:568:349_1400x0_80_0_0_78e8e544ccb69ca7ef40cfc1eacb1429.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/29834/94/298349409_0:0:568:426_1400x0_80_0_0_48549682fe63d1478df7c380475a0d7c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/29834/94/298349409_25:0:484:459_1400x0_80_0_0_0ebbe7841ec35b0ad228cdf63f7385b7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российское военно-историческое общество (рвио), вторая мировая война (1939-1945), великобритания, германия, лондон, в мире

РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон

03:51 20.06.2020
452
© Фото : Nuremberg municipal museumsГерман Геринг
Герман Геринг
© Фото : Nuremberg municipal museums
Герман Геринг. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Британия до сих пор скрывает детали подготовки и последующей отмены визита в Лондон председателя германского Рейхстага, рейхсминистра авиации гитлеровской Германии Германа Геринга, заявил РИА Новости начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.
Ранее президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне. В статье, которая вышла в "Российской газете" и опубликована на сайте Кремля, президент, в частности, призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде. Он отметил, что Россия готова к широкому сотрудничеству и совместным исследовательским проектам с участием историков.
"Первое, о чем сразу можно сказать относительно тайн, хранимых англичанами, – это продление секретности по делу заместителя Гитлера по партии Рудольфа Гесса, совершившего перелет из Германии в Великобританию в мае 1941 года", - сказал Никифоров РИА Новости.
"Но есть и другие сюжеты, например, связанные с несостоявшимся визитом Геринга в Лондон 23 августа 1939 года. Мы знаем, что Геринг собирался совершить этот визит, но мы не знаем, зачем, кто его приглашал", - заявил Никифоров.
Военный музей Лондона
Вчера, 20:2175 лет Великой Победы
В РВИО упрекнули Запад в выборочном рассекречивании военных архивов
Фактически, утверждает собеседник агентства, тот визит отменился за несколько часов до подписания в Москве советско-германского договора о ненападении, известного как пакт Молотова-Риббентропа. Возможная связь между этими событиями, по мнению Никифорова, объясняется тем, что Гитлер никогда "не играл на одном столе".
"Для нас несостоявшийся визит Геринга означает готовность британской элиты в тот период осуществить аналог Мюнхенского соглашения и не допустить полномасштабной военной агрессии Гитлера против Польши, просто принеся часть польской территории в жертву Третьему рейху по аналогии с территорией Чехословакии. И, очевидно, с английской стороны шли зондажи на этот счет, они были готовы разговаривать с Гитлером", - отметил Никифоров.
По его словам, неизвестно, что было бы, согласись Гитлер на такой вариант. "Но дело в том, что Гитлер уже не хотел повторения мюнхенского варианта - он желал большой войны. Но при этом он хотел удержать Англию в стороне от германо-польской войны и провоцировал Лондон на переговоры", - добавил историк.
Знамя Победы над рейхстагом
10 июня, 03:36
В РВИО рассказали о создании в Германии группировки советских войск
Никифоров тем временем считает, что и в деле Гесса британцам есть, что скрывать. "Там, скорее всего, есть что-то такое, что даст повод для обвинений в адрес тогдашнего британского правительства в некоем вероломстве по отношению к своим союзникам, например США. Но, может быть, есть и нечто, что способно бросить тень на королевский дом. Впрочем, мы об этом сейчас можем только гадать", - отметил он.
Заместитель Гитлера по нацистской партии Гесс в мае 1941 в одиночку совершил перелет из Германии в Великобританию. Истинная цель этого полета считается одной из главных загадок Второй мировой войны. Считается, что Гесс хотел убедить британцев заключить мир с Германией перед ее нападением на СССР. В 1946 году в ходе Нюрнбергского процесса Гесса приговорили к пожизненному заключению, которое он отбывал в берлинской тюрьме Шпандау. Он умер 17 августа 1987 года в возрасте 93 лет.
Рейхстаг после взятия Берлина советскими войсками
5 июня, 00:09
В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
1300001
Обсудить 0
Российское военно-историческое общество (РВИО)Вторая мировая война (1939-1945)ВеликобританияГерманияЛондонВ мире
Рекомендуем
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит
Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
Авианосец ВМС США Теодор Рузвельт
СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
Медсестра Надежда Жукова
В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
Девушка со смартфоном
Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
Актер Михаил Ефремов
Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
Ростислав Гольдштейн
Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
Онлайн-консультация с доктором
Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
Президент РФ Владимир Путин
В Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
Сергей Рябков
Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
Самолет в небе
В Вашингтоне отказали китайским авиакомпаниям в полетах в США
Мексика
В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
Трудовая книжка
Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:34СМИ: актриса из "Великолепного века" снимется в новом проекте Netflix
05:31В Германии за сутки выявили 601 случай коронавируса
05:18Facebook удалила пост Трампа с видеороликом за нарушение авторских прав
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
Лента новостейМолния