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В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
Число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в Мексике выросло на 5030, до более 170 тысяч, более 20 тысяч человек скончались, сообщил глава РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T03:30
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус covid-19, мексика, в мире

В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19

03:30 20.06.2020
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CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 20 июн - РИА Новости. Число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в Мексике выросло на 5030, до более 170 тысяч, более 20 тысяч человек скончались, сообщил глава эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.
"Из общего числа 465 867 выполненных проб коронавирус SARS-CoV-2 подтвержден у 170 485 человек, ещё 233 137 проб дали отрицательный результат", - сообщил Аломиа на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
Количество летальных случаев COVID-19 выросло на 647 и составляет 20 394, ожидаются результаты анализов 1891 погибшего.
Наибольшее число пациентов в городе Мехико (4242) и штате Мехико (2550). Власти изучают 62 245 тестов больных с подозрением на COVID-19.
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Минздрав на этой неделе впервые изменил индикатор эпидемиологической угрозы для 16 штатов на севере, юго-востоке и в центральной части страны с красного (максимальная угроза) на оранжевый (высокая).
В этих штатах ослаблены ограничения, связанные с посещением публичных мест. Ресторанам и салонам красоты разрешено принимать посетителей с половинной загрузкой зала. Кинотеатры, церкви и торговые центры могут принимать 25% посетителей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,3 миллиона случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МексикаВ мире
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