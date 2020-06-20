В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19

МЕХИКО, 20 июн - РИА Новости. Число выявленных заболевших Число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в Мексике выросло на 5030, до более 170 тысяч, более 20 тысяч человек скончались, сообщил глава эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.

"Из общего числа 465 867 выполненных проб коронавирус SARS-CoV-2 подтвержден у 170 485 человек, ещё 233 137 проб дали отрицательный результат", - сообщил Аломиа на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

Количество летальных случаев COVID-19 выросло на 647 и составляет 20 394, ожидаются результаты анализов 1891 погибшего.

Наибольшее число пациентов в городе Мехико (4242) и штате Мехико (2550). Власти изучают 62 245 тестов больных с подозрением на COVID-19.

Минздрав на этой неделе впервые изменил индикатор эпидемиологической угрозы для 16 штатов на севере, юго-востоке и в центральной части страны с красного (максимальная угроза) на оранжевый (высокая).

В этих штатах ослаблены ограничения, связанные с посещением публичных мест. Ресторанам и салонам красоты разрешено принимать посетителей с половинной загрузкой зала. Кинотеатры, церкви и торговые центры могут принимать 25% посетителей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8,3 миллиона случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.