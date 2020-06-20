https://ria.ru/20200620/1573217258.html
В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
Число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в Мексике выросло на 5030, до более 170 тысяч, более 20 тысяч человек скончались, сообщил глава РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T03:30
2020-06-20T03:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мексика
в мире
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мексика
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_0:0:2730:1537_1400x0_80_0_0_8547a78d097b1d830fcfa0562d0eba71.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, мексика, в мире
МЕХИКО, 20 июн - РИА Новости.
Число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией
нового типа в Мексике
выросло на 5030, до более 170 тысяч, более 20 тысяч человек скончались, сообщил глава эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.
"Из общего числа 465 867 выполненных проб коронавирус SARS-CoV-2 подтвержден у 170 485 человек, ещё 233 137 проб дали отрицательный результат", - сообщил Аломиа на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
Количество летальных случаев COVID-19 выросло на 647 и составляет 20 394, ожидаются результаты анализов 1891 погибшего.
Наибольшее число пациентов в городе Мехико
(4242) и штате Мехико
(2550). Власти изучают 62 245 тестов больных с подозрением на COVID-19.
Минздрав на этой неделе впервые изменил индикатор эпидемиологической угрозы для 16 штатов на севере, юго-востоке и в центральной части страны с красного (максимальная угроза) на оранжевый (высокая).
В этих штатах ослаблены ограничения, связанные с посещением публичных мест. Ресторанам и салонам красоты разрешено принимать посетителей с половинной загрузкой зала. Кинотеатры, церкви и торговые центры могут принимать 25% посетителей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 8,3 миллиона случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.