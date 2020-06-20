Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россияне, пользующиеся дистанционными медицинскими консультациями, чаще всего обращаются к терапевтам, педиатрам и психологам, рассказали РИА Новости в пресс-службе Россияне, пользующиеся дистанционными медицинскими консультациями, чаще всего обращаются к терапевтам, педиатрам и психологам, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка , который проанализировал работу своего медицинского сервиса СберЗдоровье.

"Наиболее востребованными врачебными специальностями при обращении за дистанционными медицинскими консультациями сегодня являются терапевт (50% обращений), педиатр (20%) и психолог (10%)", - рассказали агентству в банке.

В первую пятерку популярных врачей, хоть и с большим отрывом, вошли также неврологи и дерматологи (по 3% обращений). А самое маленькое количество обращений (1%) оказалось у эндокринологов.

Пик обращений пришелся на апрель и май - в эти месяцы врачи провели 60% от общего количества консультаций в этом году. Наиболее распространенными жалобами стали симптомы ОРВИ и головные боли, также добавились вопросы, связанные с коронавирусом.

Свыше половины всех обращений в текущем году поступало от жителей Москвы и Московской области. На втором месте находится Санкт-Петербург (еще 10% обращений). Затем следуют Краснодарский край, Свердловская область и Башкирия.