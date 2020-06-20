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Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
Россияне, пользующиеся дистанционными медицинскими консультациями, чаще всего обращаются к терапевтам, педиатрам и психологам, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T03:25
россия
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РИА Новости
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353
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россия, сбербанк россии, общество

Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно

03:25 20.06.2020
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© Fotolia / Photographee.euОнлайн-консультация с доктором
Онлайн-консультация с доктором
© Fotolia / Photographee.eu
Онлайн-консультация с доктором. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россияне, пользующиеся дистанционными медицинскими консультациями, чаще всего обращаются к терапевтам, педиатрам и психологам, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка, который проанализировал работу своего медицинского сервиса СберЗдоровье.
"Наиболее востребованными врачебными специальностями при обращении за дистанционными медицинскими консультациями сегодня являются терапевт (50% обращений), педиатр (20%) и психолог (10%)", - рассказали агентству в банке.
В первую пятерку популярных врачей, хоть и с большим отрывом, вошли также неврологи и дерматологи (по 3% обращений). А самое маленькое количество обращений (1%) оказалось у эндокринологов.
Пик обращений пришелся на апрель и май - в эти месяцы врачи провели 60% от общего количества консультаций в этом году. Наиболее распространенными жалобами стали симптомы ОРВИ и головные боли, также добавились вопросы, связанные с коронавирусом.
Свыше половины всех обращений в текущем году поступало от жителей Москвы и Московской области. На втором месте находится Санкт-Петербург (еще 10% обращений). Затем следуют Краснодарский край, Свердловская область и Башкирия.
"Телемедицина становится актуальным решением для всех - и для жителей крупных городов, которым сложно найти время для посещения врачей, и для людей из отдаленных регионов, где бывает непросто найти специалиста и оперативно записаться на прием", - пояснила директор по страхованию СК "Сбербанк страхование жизни" Жанна Гончарова.
Онлайн медицина
3 мая 2017, 19:19
Диагноз по интернету: будут ли российские врачи лечить дистанционно
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РоссияСбербанк РоссииОбщество
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