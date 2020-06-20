Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Работодатели в сложившейся ситуации на фоне пандемии нередко просят работника уволиться, однако, не все знают, что, прежде всего, значение имеет, хочет ли этого сам работник, рассказала РИА Новости эксперт проекта Работодатели в сложившейся ситуации на фоне пандемии нередко просят работника уволиться, однако, не все знают, что, прежде всего, значение имеет, хочет ли этого сам работник, рассказала РИА Новости эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Ольга Дайнеко.

"Увольнение по собственному желанию, прежде всего, инициатива работника. Работодатель не вправе принуждать работника написать заявление и уволиться. Это незаконно. Если работодатель настаивает на увольнении по собственному желанию, соглашаться не нужно. Следует предлагать увольнение по соглашению сторон", - рассказала эксперт.

Она объяснила, что в этом случае обе стороны трудовых отношений согласовывают условия увольнения. Подобное соглашение об увольнении оформляется письменно с подписями сторон, а в самом соглашении перечисляются все договоренности при увольнении. Если в договоре не было положений об условиях увольнения по соглашению сторон, должно быть заключено дополнительное соглашение к трудовому договору, а что касается самого важного для работника вопроса при увольнении - компенсационной выплате, то о сумме можно договориться индивидуально.

"При заключении соглашения об увольнении нужно обратить внимание на то, чтобы в тексте была формулировка: "…настоящее соглашение является неотъемлемой частью трудового договора №…". Эта маленькая формальность позволит привязать соглашение к трудовому договору, поскольку именно по трудовому договору закон допускает выплаты выходного пособия. Важно понимать, что после заключения соглашения об увольнении отказаться от его исполнения уже нельзя и передумать работнику не получится", - сказала Дайнеко.

Более того, работодатель также не имеет права уволить работника, если объемов работы нет и в этом нет вины ни сотрудника, ни работодателя. При этом, работодатель обязан оплачивать работнику 2/3 оклада. "Это ситуация простоя, который регламентируется статьями 139 и 157 ТК РФ. Добросовестный работодатель всегда будет пытаться договориться. Если сам работник не планирует дальше продолжать трудовую деятельность, он может также уволиться по соглашению сторон", - добавила эксперт.