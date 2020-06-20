https://ria.ru/20200620/1573217119.html
Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил в беседе с изданием Starhit о желании родственников погибшего водителя Сергея Захарова РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T03:16
2020-06-20T03:16
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, общество
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости.
Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев
заявил в беседе с изданием Starhit
о желании родственников погибшего водителя Сергея Захарова
"заработать" и пообещал провести с артистом "жесткий" разговор.
"Семейная борьба, всей толпой. Все не отказались бы заработать. Но это не влияет ни на приговор, ни на сумму морального ущерба. И по суду она будет намного меньше той, на которую они надеялись, какую мы хотели предложить", - сказал Пашаев.
По словам защитника, Ефремов "по-человечески" хотел им помочь. "Но я больше не собираюсь ни за кем бегать. Да, Михаил Олегович очень сильно страдает и, если бы родственники погибшего взяли деньги, ему морально было бы чуть проще", - отметил он.
Пашаев добавил, что намерен провести "жесткий и конкретный" разговор с Ефремовым. "Теперь, сколько суд решит, столько мы и возместим", - сказал адвокат.
ДТП
с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.
За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.