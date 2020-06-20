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Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
Российская кинологическая федерация (РКФ) подготовила список тренировок с собакой, которые помогут владельцам сбросить лишние килограммы после самоизоляции, и... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T03:12
россия
российская кинологическая федерация (ркф)
общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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россия, российская кинологическая федерация (ркф), общество

Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой

03:12 20.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСобака
Собака
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Собака. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Российская кинологическая федерация (РКФ) подготовила список тренировок с собакой, которые помогут владельцам сбросить лишние килограммы после самоизоляции, и поделилась им с РИА Новости.
"Для любой собаки совместные занятия и прогулки с любимым хозяином - это большая радость и счастье. Спорт с собакой - это отличный шанс не только прекрасно провести время с питомцем и лучше узнать своего четвероногого друга, но и возможность укрепить свой иммунитет, улучшив физическую форму после самоизоляции", - рассказал президент РКФ Владимир Голубев.
"Занимаясь спортом с собакой, помимо того, что вы обеспечите ей физическую, эмоциональную и умственную нагрузку, вы ещё и позаботитесь о себе: такие тренировки помогут вам оставаться в отличной физической форме без посещения фитнес-клубов", - добавил собеседник агентства.
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Дог-фрисби

Фрисби для собак объединяет элементы игры и акробатики. Суть заключается не только в том, чтобы питомец поймал брошенный дрессировщиком диск, но и выполнил это максимально эффектно. "Игры с фрисби помогут вам размять мышцы, повысить выносливость и ускорить обмен веществ, а наблюдение за летящим диском укрепит глазные мышцы", - рассказали в РКФ.
Там пояснили, что существует несколько видов дисциплины.
Во-первых, броски на точность. За определенный промежуток времени (в основном, 90 секунд) необходимо сделать наибольшее число бросков диска. Засчитываются только пойманные собакой тарелочки.
Во-вторых, броски на дальность. Хозяин питомца делает броски на максимальную дистанцию, а собака ловит диск. Очки начисляются в зависимости от расстояния, которое пролетел диск (чем дальше, тем лучше).
В-третьих, фрисби-фристайл, когда питомец со своим хозяином должны за определенный промежуток времени под заранее выбранную музыку исполнить наиболее эффектные и красивые трюки, оканчивающиеся ловлей диска.
"Лучше всего для занятий и соревнований по этому виду спорта подходят энергичные, игривые собаки, такие как бордер-колли, аусси, шелти и джек-рассел-терьеры", - пояснили в РКФ.
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Дог-йога

Йога с собакой отличается от обычной тем, что некоторые упражнения выполняются с участием собак: животные с большой массой тела служат опорой своему хозяину, а небольшие питомцы могут выполнять роль утяжелителей для рук и ног.
"Во время тренировки собака улавливает эмоциональное состояние хозяина и заряжает его своей энергией. Считается, что человек таким образом приближается к природе, повышает выносливость организма, улучшает иммунитет и поднимает жизненный тонус", - сказали в РКФ.
Йога полезна и животным, отмечают кинологи. В структуре занятий есть упражнения, специально разработанные для собак. Они помогут укрепить мышцы, связки и сухожилия, улучшат кровообращение и разгрузят позвоночник.
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Каникросс

"Вы давно мечтали начать бегать, но всё откладывали? Наличие напарника сделает занятия приятнее", - говорят кинологи.
Дисциплина сочетает в себе легкоатлетический кросс и гонку в собачьих упряжках. В каникроссе хозяину и питомцу предстоит быть единой командой. Собака пристегивается к хозяину при помощи шлейки с ошейником и пояса, который крепится на бедрах. Главная задача питомца не просто бежать рядом, а тянуть хозяина: именно она задает темп и подтягивает бегуна.
"Лучше всего проводить такие тренировки в лесу", - отметили в РКФ.
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Танцы с собакой

Танцы с собаками сочетают упражнения на послушание со зрелищными движениями и трюками, которые совершаются дуэтом под музыку.
"Заниматься этим видом спорта можно как дома, так и на улице. Благодаря этой деятельности вы сможете улучшить осанку и растяжку, а также неплохо пропотеть, потеряв калории, разучивая и репетируя номер", - рассказали в РКФ.
Больше всего в этом виде спорта ценятся оригинальность программы, слаженность действий во время исполнения танца и послушание собаки. Участвовать в танцах могут любые собаки вне зависимости от породы и возраста, у которых нет проблем с опорно-двигательным аппаратом, пояснили кинологи.
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Аджилити

Когда хозяин уже устал, а питомец полон сил и энергии, можно заняться аджилити - собачьим спортом по преодолению препятствий.
"Какие упражнения можно выполнять вместе: бег трусцой, перетягивание каната, зигзаги и прыжки - можно разместить на земле любые указатели и бегать между ними со своей собакой, а затем начать их перепрыгивать", - рассказали кинологи.
Задача собаки - пройти трассу за минимальное время без ошибок, хозяина - голосовыми и жестовыми командами направлять собаку. Дополнительные мотиваторы в виде игрушек, лакомства или прикосновений запрещены, предупредили в РКФ.
Во время соревнований на собаке нет ошейника и поводка, расстановка и порядок препятствий каждый раз меняются. Подобные занятия проводятся на свежем воздухе на специальных площадках, пояснили кинологи.
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