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На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
Российские специалисты на космодроме Куру во Французской Гвиане удаляют остатки токсичного топлива, вытекшие из разгонного блока "Фрегат", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T03:20
риа наука
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РИА Новости
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россия, куру (космодром), космос - риа наука, роскосмос

На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"

03:04 20.06.2020 (обновлено: 03:20 20.06.2020)
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© Фото : Роскосмос/КЦ "Южный"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат"
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат
© Фото : Роскосмос/КЦ "Южный"
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские специалисты на космодроме Куру во Французской Гвиане удаляют остатки токсичного топлива, вытекшие из разгонного блока "Фрегат", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
"Это достаточно длительная процедура, но после нее появится возможность определить пути устранения проблемы", - добавил собеседник агентства.
Ранее в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что 21 мая французские специалисты зафиксировали периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя (токсичный азотный тетраоксид) в месте хранения "Фрегата" в Куру. Для устранения проблемы 6 июня туда прибыли специалисты из России. Они осмотрели "Фрегат" и предварительно определили дальнейший объем необходимых операций.
"Фрегат" предназначался для запуска на ракете-носителе "Союз-СТ-А" спутника ОАЭ Falcon Eye-2. Старт планировался в начале марта, но был отложен из-за другой проблемы с этим же разгонным блоком. Было решено заменить его на запасной.
В середине марта вследствие временного закрытия космодрома Куру по причине пандемии коронавируса запуск пришлось отложить до середины октября. Поэтому специалисты НПО имени Лавочкина слили топливо из "Фрегата" и в конце апреля возвратились на родину.
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
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