На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские специалисты на Российские специалисты на космодроме Куру во Французской Гвиане удаляют остатки токсичного топлива, вытекшие из разгонного блока "Фрегат", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы " Роскосмоса ".

"Это достаточно длительная процедура, но после нее появится возможность определить пути устранения проблемы", - добавил собеседник агентства.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что 21 мая французские специалисты зафиксировали периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя (токсичный азотный тетраоксид) в месте хранения "Фрегата" в Куру. Для устранения проблемы 6 июня туда прибыли специалисты из России. Они осмотрели "Фрегат" и предварительно определили дальнейший объем необходимых операций.

"Фрегат" предназначался для запуска на ракете-носителе "Союз-СТ-А" спутника ОАЭ Falcon Eye-2. Старт планировался в начале марта, но был отложен из-за другой проблемы с этим же разгонным блоком. Было решено заменить его на запасной.

В середине марта вследствие временного закрытия космодрома Куру по причине пандемии коронавируса запуск пришлось отложить до середины октября. Поэтому специалисты НПО имени Лавочкина слили топливо из "Фрегата" и в конце апреля возвратились на родину.