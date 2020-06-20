WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов

Как сообщает издание, особняк был выставлен на продажу в начале мае за 30 миллионов долларов. Особенно любопытен тот факт, что в объявлении о продаже значилось, что дом продается владельцем, что означает, что Маск не воспользовался услугами агента для выставления дома на продажу.

Дом с семью спальнями был построен в 1990 году и был существенно реконструирован. Среди элементов инфраструктуры газета перечислила двухэтажную библиотеку, домашний кинотеатр, теннисный корт, винный погреб, спортзал и бассейн. На территории также расположен фруктовый сад, гараж на пять автомобилей и т.д. Маск приобрел этот дом за 17 миллионов долларов в 2012 году у одного из основателей хедж-фонда Canyon Capital Advisors Митчела Джулиса. Как уточняет издание, это один из шести объектов недвижимости, принадлежащих Маску в этом районе Лос-Анджелеса, один из которых он использует в качестве школы для своих детей.