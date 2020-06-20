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WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов
Американский предприниматель Илон Маск продал свой особняк в престижном районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе за 29 миллионов долларов, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T02:34
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РИА Новости
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60
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илон маск, лос-анджелес, сша, в мире

WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов

02:34 20.06.2020
309
© AP Photo / Mark LennihanИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Mark Lennihan
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск продал свой особняк в престижном районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе за 29 миллионов долларов, сообщает газета Wall Street Journal.
В мае этого года в Twitter Илона Маска появились загадочные записи, в том числе о том, что акции автопроизводителя Tesla переоценены. Другие записи, появившиеся в Twitter Маска, были не менее загадочны: "А теперь верните людям их свободу", "Я продаю почти все свое имущество, у меня не будет дома", а также: "Гнев, гнев против умирающих в свете сознания".
Как сообщает издание, особняк был выставлен на продажу в начале мае за 30 миллионов долларов. Особенно любопытен тот факт, что в объявлении о продаже значилось, что дом продается владельцем, что означает, что Маск не воспользовался услугами агента для выставления дома на продажу.
По информации издания, покупателем стала компания с ограниченной ответственностью, связанная с китайским бизнесменом-миллиардером и основателем компании NetEase Уильямом Лэй Дином.
Дом с семью спальнями был построен в 1990 году и был существенно реконструирован. Среди элементов инфраструктуры газета перечислила двухэтажную библиотеку, домашний кинотеатр, теннисный корт, винный погреб, спортзал и бассейн. На территории также расположен фруктовый сад, гараж на пять автомобилей и т.д. Маск приобрел этот дом за 17 миллионов долларов в 2012 году у одного из основателей хедж-фонда Canyon Capital Advisors Митчела Джулиса. Как уточняет издание, это один из шести объектов недвижимости, принадлежащих Маску в этом районе Лос-Анджелеса, один из которых он использует в качестве школы для своих детей.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
10 июня, 23:02
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Илон МаскЛос-АнджелесСШАВ мире
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