В Китае раскритиковали заявление главы УВКПЧ ООН о Гонконге

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Постпредство КНР при Женевской канцелярии ООН назвало заявление верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет по Гонконгу вмешательством во внутренние дела Китая.
Ранее в пятницу Бачелет заявила, что любое законодательство для Гонконга и его реализация должны полностью соответствовать обязательствам Китая в области прав человека. Она также отметила, что такие законы никогда не могут использоваться для криминализации поведения и выражения мнений, и крайне важно проводить публичные дебаты при принятии решений, касающихся мер по обеспечению национальной безопасности.
Постпредство КНР в своем заявлении указывает, что замечания Бачелет "являются грубым вмешательством в суверенитет Китая и внутренние дела и нарушают цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций". В связи с этим "Китай выражает крайнее недовольство и решительный протест".
Кроме того, как заявило постпредство, Китай уже сделал представление верховному комиссару и ее управлению.
"Гонконг принадлежит Китаю. Дела Гонконга – это исключительно внутреннее дело Китая. Правительство КНР преисполнено решимости защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития, реализовывать принцип "одна страна – две системы" и отвергать любое внешнее вмешательство в дела Гонконга", - говорится в заявлении.
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли 28 мая "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга.
Готовящийся законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.
Законопроект предусматривает запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Он предполагает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.