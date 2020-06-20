В Китае раскритиковали заявление главы УВКПЧ ООН о Гонконге

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Постпредство КНР при Женевской канцелярии Постпредство КНР при Женевской канцелярии ООН назвало заявление верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет по Гонконгу вмешательством во внутренние дела Китая

Ранее в пятницу Бачелет заявила, что любое законодательство для Гонконга и его реализация должны полностью соответствовать обязательствам Китая в области прав человека. Она также отметила, что такие законы никогда не могут использоваться для криминализации поведения и выражения мнений, и крайне важно проводить публичные дебаты при принятии решений, касающихся мер по обеспечению национальной безопасности.

Постпредство КНР в своем заявлении указывает, что замечания Бачелет "являются грубым вмешательством в суверенитет Китая и внутренние дела и нарушают цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций". В связи с этим "Китай выражает крайнее недовольство и решительный протест".

Кроме того, как заявило постпредство, Китай уже сделал представление верховному комиссару и ее управлению.

"Гонконг принадлежит Китаю. Дела Гонконга – это исключительно внутреннее дело Китая. Правительство КНР преисполнено решимости защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития, реализовывать принцип "одна страна – две системы" и отвергать любое внешнее вмешательство в дела Гонконга", - говорится в заявлении.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли 28 мая "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга.

Готовящийся законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.