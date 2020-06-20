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В Китае раскритиковали заявление главы УВКПЧ ООН о Гонконге
Постпредство КНР при Женевской канцелярии ООН назвало заявление верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет по Гонконгу вмешательством во... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T02:27
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гонконг, китай, оон, в мире

В Китае раскритиковали заявление главы УВКПЧ ООН о Гонконге

02:27 20.06.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид с набережной на Гонконг
Вид с набережной на Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Постпредство КНР при Женевской канцелярии ООН назвало заявление верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет по Гонконгу вмешательством во внутренние дела Китая.
Ранее в пятницу Бачелет заявила, что любое законодательство для Гонконга и его реализация должны полностью соответствовать обязательствам Китая в области прав человека. Она также отметила, что такие законы никогда не могут использоваться для криминализации поведения и выражения мнений, и крайне важно проводить публичные дебаты при принятии решений, касающихся мер по обеспечению национальной безопасности.
Постпредство КНР в своем заявлении указывает, что замечания Бачелет "являются грубым вмешательством в суверенитет Китая и внутренние дела и нарушают цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций".  В связи с этим "Китай выражает крайнее недовольство и решительный протест".
Кроме того, как заявило постпредство, Китай уже сделал представление верховному комиссару и ее управлению.
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"Гонконг принадлежит Китаю. Дела Гонконга – это  исключительно внутреннее дело Китая. Правительство КНР преисполнено решимости защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития, реализовывать принцип "одна страна – две системы" и отвергать  любое внешнее вмешательство в дела Гонконга", - говорится в заявлении.
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли 28 мая "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга.
Готовящийся законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.
Законопроект предусматривает запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Он предполагает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.
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