Глава ВОЗ предупредил о новой опасной фазе пандемии коронавируса

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мир вступил в опасную новую фазу распространения коронавируса. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Мир вступил в опасную новую фазу распространения коронавируса. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус

Накануне в течение суток в ВОЗ поступила информация о более чем 150 тысяч новых случаях заражения коронавирусом, что стало рекордным суточным показателем, подчеркнул Гебрейесус.

Он добавил, что половина новых случаев инфицирования пришлась на Северную и Южную Америку , которую в мае признали центром пандемии. Также значительное количество заражений зарегистрировано в Южной Азии и на Ближнем Востоке

Глава ВОЗ также упомянул, что особенную опасность вирус представляет для беженцев, у которых нет доступа к необходимым санитарным условиям и другим благам.

Тедрос Адханом Гебрейесус призвал все государства соблюдать меры предосторожности, а граждан - оставаться дома в случае, если они заразились коронавирусом. Кроме того, власти всех стран, как отметил глава ВОЗ, должны продолжать тестирование на COVID-19, а также изолировать и лечить заболевших.

Глава ВОЗ обратил внимание, что многим людям надоело оставаться дома, власти стран стремятся возобновлять экономическую деятельность. Однако вирус все еще стремительно распространяется, он все так же смертельно опасен, а большинство людей до сих пор уязвимы, предупредил Гебрейесус.

С минимальными потерями

Россия выходит из ситуации с коронавирусом с минимальными потерями, заявил Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса, столкнувшегося с последствиями пандемии.

Как подчеркнул президент, самое главное, что ситуация с коронавирусом "нас всех объединила".

Вместе с этим глава государства призвал не забывать, что проблем еще достаточно.

Пандемия

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй . Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV (позднее названный SARS-CoV-2). 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который к этому моменту поразил 118 тысяч человек в 114 странах.

Симптомы

Единственными симптомами COVID-19 могут быть потеря вкуса и обоняния, но чаще это один из первых признаков заболевания, сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Минздрава России.

Симптомами коронавируса также могут быть сухой кашель, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, боль в горле, заложенность носа или насморк, конъюнктивит, слабость, мышечные боли, головная боль, уточнили в Минздраве.

Результаты масштабного международного исследования связи COVID-19 с нарушениями сенсорных систем человека в свою очередь показали, что новая коронавирусная инфекция вызывает не только потерю обоняния, но и изменение чувствительности в ротовой полости.