Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200620/1573216759.html
Глава ВОЗ предупредил о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в опасную новую фазу распространения коронавируса. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T04:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
ближний восток
воз
владимир путин
южная америка
ухань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568867620_0:501:2048:1653_1400x0_80_0_0_56457f378d47403c340ad9c775838c42.jpg
https://ria.ru/20200514/1571433210.html
https://ria.ru/20200514/1571419300.html
1
ближний восток
южная америка
ухань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568867620_0:501:2048:1653_1400x0_80_0_0_56457f378d47403c340ad9c775838c42.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568867620_0:309:2048:1845_1400x0_80_0_0_9be40af6480060cd0776b5b4fd83c405.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568867620_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_c209ec9f439e18a8e2774e38d7dd0a06.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, ближний восток, воз, владимир путин, южная америка, ухань

Глава ВОЗ предупредил о новой опасной фазе пандемии коронавируса

02:18 20.06.2020 (обновлено: 04:57 20.06.2020)
34545
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФотоснимок коронавируса
Фотоснимок коронавируса
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
Перейти в фотобанк
Фотоснимок коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мир вступил в опасную новую фазу распространения коронавируса. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Накануне в течение суток в ВОЗ поступила информация о более чем 150 тысяч новых случаях заражения коронавирусом, что стало рекордным суточным показателем, подчеркнул Гебрейесус.
Он добавил, что половина новых случаев инфицирования пришлась на Северную и Южную Америку, которую в мае признали центром пандемии. Также значительное количество заражений зарегистрировано в Южной Азии и на Ближнем Востоке.
Глава ВОЗ также упомянул, что особенную опасность вирус представляет для беженцев, у которых нет доступа к необходимым санитарным условиям и другим благам.
Емкость с антигеном с меткой в лаборатории в технопарке Сколково
14 мая, 14:37Распространение нового коронавируса
Ученые исследуют течение коронавируса у детей и подростков
Тедрос Адханом Гебрейесус призвал все государства соблюдать меры предосторожности, а граждан - оставаться дома в случае, если они заразились коронавирусом. Кроме того, власти всех стран, как отметил глава ВОЗ, должны продолжать тестирование на COVID-19, а также изолировать и лечить заболевших.
Глава ВОЗ обратил внимание, что многим людям надоело оставаться дома, власти стран стремятся возобновлять экономическую деятельность. Однако вирус все еще стремительно распространяется, он все так же смертельно опасен, а большинство людей до сих пор уязвимы, предупредил Гебрейесус.

С минимальными потерями

Россия выходит из ситуации с коронавирусом с минимальными потерями, заявил Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса, столкнувшегося с последствиями пандемии.
Как подчеркнул президент, самое главное, что ситуация с коронавирусом "нас всех объединила".
Вместе с этим глава государства призвал не забывать, что проблем еще достаточно.
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
14 мая, 11:03Распространение нового коронавируса
В России могут пойти по "военному пути" вакцинации от коронавируса

Пандемия

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV (позднее названный SARS-CoV-2). 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который к этому моменту поразил 118 тысяч человек в 114 странах.

Симптомы

Единственными симптомами COVID-19 могут быть потеря вкуса и обоняния, но чаще это один из первых признаков заболевания, сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Минздрава России.
Симптомами коронавируса также могут быть сухой кашель, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, боль в горле, заложенность носа или насморк, конъюнктивит, слабость, мышечные боли, головная боль, уточнили в Минздраве.
Результаты масштабного международного исследования связи COVID-19 с нарушениями сенсорных систем человека в свою очередь показали, что новая коронавирусная инфекция вызывает не только потерю обоняния, но и изменение чувствительности в ротовой полости.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
1001110
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусБлижний ВостокВОЗВладимир ПутинЮжная АмерикаУхань
Рекомендуем
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
В Крыму нашли крупные запасы подземных пресных вод
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил уровень угрозы со стороны Польши
Президент РФ Владимир Путин
В Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
Актёр Владимир Долинский на церемонии прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым в Центральном доме кино в Москве
Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выйдет живым из тюрьмы
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Президент, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Туркмении не сможет приехать на парад Победы в Москву
Медсестра Надежда Жукова
В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
Президент РФ Владимир Путин
Итальянский эксперт оценил статью Путина о Второй мировой войне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
Аргентина
Аргентинские ученые просят дать допуск к российским архивам
Полицейские во время акции у здания суда в Ереване
Судья, освободивший Кочаряна, пожаловался на угрозы
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о подарках от внуков
Актер Михаил Ефремов
Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин прокомментировал позицию Венецианской комиссии по поправкам
Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:34СМИ: актриса из "Великолепного века" снимется в новом проекте Netflix
05:31В Германии за сутки выявили 601 случай коронавируса
05:18Facebook удалила пост Трампа с видеороликом за нарушение авторских прав
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
Лента новостейМолния