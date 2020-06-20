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Эксперт рассказал, почему необязательно ставить антивирус на смартфон
Необходимости ставить антивирус на современные смартфоны практически нет, хотя и стоит учитывать несколько нюансов, рассказал агентству “Прайм” директор... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T02:19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572641778_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_1d9b2c0b54939d068be6bc4fde266d03.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
google android, apple ios, технологии

Эксперт рассказал, почему необязательно ставить антивирус на смартфон

02:19 20.06.2020
840
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушка на одной из улиц в Москве
Девушка на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Необходимости ставить антивирус на современные смартфоны практически нет, хотя и стоит учитывать несколько нюансов, рассказал агентству “Прайм” директор департамента развития бизнес-рынка АО "Кселл" Петр Дзюба.
По его словам, вопрос установки антивируса зависит от операционной системы устройства. Так, на iOS нет смысла устанавливать антивирус: все приложения загружаются только из официального магазина, в который они попадают только после прохождения проверки.
“Конечно, если система взломана, то ограничений в загрузке нет, но в таком случае появляется и вероятность занести на смартфон вредоносные программы”, — отметил эксперт.
В этом отношении Android лояльнее к начинающим разработчикам, поэтому есть возможность снять ограничение на установку программного обеспечения из сторонних источников.
Смартфон
18 июня, 11:13
Назван самый популярный в мире смартфон
3550019
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