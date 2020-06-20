В Крыму нашли крупные запасы подземных пресных вод

Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото

Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Ученые обнаружили в Ученые обнаружили в крымских горах большие запасы подземных пресных вод, сообщает пресс-служба Севастопольского госуниверситета.

Как пояснил заведующий научно-исследовательской лабораторией университета Николай Ковалев, уникальность подземных потоков заключается в том, что они формируются в "природных опреснителях" при интенсивном испарении поступающей к ним морской воды.

В пресс-службе уточнили, что основная проблема добычи глубоких подземных вод — высокая стоимость бурения скважин. Однако в Крыму есть участки, где эти воды перетекают из нижних водоносных горизонтов в верхние (на глубины до 300 метров и менее). "Обнаружение этих участков дает возможность бурить неглубокие скважины с высоким дебитом", — рассказали в университете.

Разработка системы водоснабжения полуострова

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о разработке комплексной системы водоснабжения всего полуострова, что позволит обеспечить население питьевой водой.

"Мы стратегию развития системы водоснабжения города Симферополя и других регионов Крыма продолжаем разрабатывать. Соответственно, мероприятия будут реализованы. Крым без воды не останется", - сказал Аксенов на торжественной церемонии запуска нового водовода, который позволит Симферополь обеспечить дополнительной питьевой водой. Артезианскую воду начали подавать из водозабора в Бахчисарайском районе.

По словам Аксенова, полуостров справится без поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу с Украины , никто не позволит шантажировать крымчан этим вопросом.

"Водный баланс в регионе изменился, однако для бытовых нужд мы понимаем, что мы выкрутимся и своими силами, без посторонней помощи, без украинской воды выйдем спокойно из положения. Мы за это не переживаем. Конечно, достаточный объем воды и для сельского хозяйства позволил бы нам по-другому посмотреть на ситуацию, но поверьте, никто нас этим вопросом на колени не поставит", - отметил глава республики в интервью "России 24".

Позиция Киева

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская расценила отказ киевских властей возобновить подачу пресной воды по Северо-Крымскому каналу как продолжение преступной политики против крымчан.