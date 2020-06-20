В Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

"Наша общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента или переписываться государствами в их собственных интересах… Мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединенных Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима", - заявил представитель Форин-офиса.