В Мехико продлили режим максимальной угрозы COVID-19

МЕХИКО, 20 июн - РИА Новости. Мэр Мэр мексиканской столицы Клаудиа Шейнбаум сообщила о сохранении на следующей неделе красного сигнала (максимальная угроза) эпидемиологической опасности и соответствующих ограничений.

"На следующей неделе сигнал останется красным, новых разрешений на возобновление работы не будет", - заявила Шейнбаум в ходе пресс-конференции, опубликованной в ее микроблоге в Twitter.

По словам Шейнбаум, эпидемия в городе ослабевает - из четырех индикаторов, которые использует минздрав, три уже указывают на переход в оранжевую фазу (в Мексике "эпидемиологический светофор" имеет четыре цвета, оранжевый - это "высокая опасность").

Теперь ожидается, что первые серьезные послабления карантина начнутся 29 июня. Оранжевый сигнал угрозы допускает работу уличных и стационарных рынков, магазинов в историческом центре, отелей и ресторанов с ограничением пропускной способности до 30-40%.

Мексика продолжает находиться на пике эпидемии COVID-19, накануне число выявленных за сутки случаев вновь обновило максимум (5 662). Общее число заражений составляет 165 144, скончались 19 747 пациентов (+667, наивысший в мире суточный показатель за 18 июня).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8,3 миллиона случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.