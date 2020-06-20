https://ria.ru/20200620/1573216485.html
В Мехико продлили режим максимальной угрозы COVID-19
Мэр мексиканской столицы Клаудиа Шейнбаум сообщила о сохранении на следующей неделе красного сигнала (максимальная угроза) эпидемиологической опасности и... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T01:57
2020-06-20T01:57
распространение нового коронавируса
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мексика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, мехико (город), мексика, в мире
МЕХИКО, 20 июн - РИА Новости.
Мэр мексиканской столицы
Клаудиа Шейнбаум сообщила о сохранении на следующей неделе красного сигнала (максимальная угроза) эпидемиологической опасности и соответствующих ограничений.
"На следующей неделе сигнал останется красным, новых разрешений на возобновление работы не будет", - заявила Шейнбаум в ходе пресс-конференции, опубликованной в ее микроблоге в Twitter.
По словам Шейнбаум, эпидемия в городе ослабевает - из четырех индикаторов, которые использует минздрав, три уже указывают на переход в оранжевую фазу (в Мексике
"эпидемиологический светофор" имеет четыре цвета, оранжевый - это "высокая опасность").
Теперь ожидается, что первые серьезные послабления карантина начнутся 29 июня. Оранжевый сигнал угрозы допускает работу уличных и стационарных рынков, магазинов в историческом центре, отелей и ресторанов с ограничением пропускной способности до 30-40%.
Мексика продолжает находиться на пике эпидемии COVID-19, накануне число выявленных за сутки случаев вновь обновило максимум (5 662). Общее число заражений составляет 165 144, скончались 19 747 пациентов (+667, наивысший в мире суточный показатель за 18 июня).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 8,3 миллиона случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.