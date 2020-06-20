Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России

"Полностью согласен с министром иностранных дел Литвы. Новый контроль (соглашение по контролю - ред) над вооружениями, безусловно, должен охватывать Россию и Китай и охватывать все ядерные арсеналы обеих этих стран", - написал американский дипломат в Twitter, подытожив, что Литва - сильный союзник НАТО и друг США.