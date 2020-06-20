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Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T03:40
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сша
литва
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
россия, сша, литва, в мире

Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России

01:56 20.06.2020 (обновлено: 03:40 20.06.2020)
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© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.

"Полностью согласен с министром иностранных дел Литвы. Новый контроль (соглашение по контролю - ред) над вооружениями, безусловно, должен охватывать Россию и Китай и охватывать все ядерные арсеналы обеих этих стран", - написал американский дипломат в Twitter, подытожив, что Литва - сильный союзник НАТО и друг США.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ—3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Американская администрация на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.
Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия выступает за продление договора о СНВ—3 без предварительных условий.
Варшава
17 июня, 09:23
В Варшаве не знают о планах переброски ядерного оружия США
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