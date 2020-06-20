Госдеп оценил исполнение РФ обязательств по контролю над вооружениями

"Москва позиционирует себя как готовую к переговорам и, действительно, начала потихоньку обсуждать с нами будущее концепций контроля над вооружениями во время стратегического диалога в январе 2020 года. Однако, к сожалению, история американских отчетов о соблюдении за последние 35 лет показывает, что Кремль был склонен относиться ко многим своим обязательствам и обещаниям в сфере контроля над вооружениями просто как к вариантам, особенно когда считает себя в конфронтационных отношениях с Соединенными Штатами и видит в обмане потенциальную выгоду", - говорится в заключении обзора.