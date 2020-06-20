Песков оценил уровень угрозы со стороны Польши

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Польша не представляет угрозу для России, однако готовность Варшавы предоставить территорию своей страны для чужой военной инфраструктуры может быть опасна. С таким заявлением эфире Первого канала выступил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Он напомнил позицию Москвы о нежелательности и опасности последовательного дрейфа военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ.
Ранее представитель дипмиссии США в Варшаве Джорджетт Мосбахер допустила, что американцы могут передислоцировать свое ядерное вооружение из Германии в Польшу, если Берлин от него откажется. В ФРГ уже несколько недель идет спор о размещении на территории страны ядерного оружия: члены Социал-демократической партии требуют вывести его, а их партнеры по правящей коалиции из Христианско-демократического союза выступают против.
По словам Пескова, в ответ на подобные действия Североатлантического альянса Россия "вынуждена предпринимать меры гарантированного обеспечения безопасности страны".
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Приближение НАТО к российским границам
Кремль внимательно наблюдает за действиями НАТО, тенденция приближения альянса к границам России продолжается, заявил ранее Дмитрий Песков.
В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров отметил, что действия НАТО у российских и белорусских границ носят провокационный характер.
"Такие действия альянса ведут к дальнейшей фрагментации европейского пространства безопасности", - подчеркнул министр иностранных дел.
Есть основания опасаться
Как отмечает американский публицист Питер Сучиу в статье в издании The National Interest, у России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.