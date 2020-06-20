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Песков оценил уровень угрозы со стороны Польши
Польша не представляет угрозу для России, однако готовность Варшавы предоставить территорию своей страны для чужой военной инфраструктуры может быть опасна. С... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T01:29
россия
джорджетт мосбахер (посол сша в польше)
сергей лавров
нато
дмитрий песков
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, джорджетт мосбахер (посол сша в польше), сергей лавров, нато, дмитрий песков, сша, в мире

Песков оценил уровень угрозы со стороны Польши

01:29 20.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Польша не представляет угрозу для России, однако готовность Варшавы предоставить территорию своей страны для чужой военной инфраструктуры может быть опасна. С таким заявлением эфире Первого канала выступил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Он напомнил позицию Москвы о нежелательности и опасности последовательного дрейфа военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ.
Ранее представитель дипмиссии США в Варшаве Джорджетт Мосбахер допустила, что американцы могут передислоцировать свое ядерное вооружение из Германии в Польшу, если Берлин от него откажется. В ФРГ уже несколько недель идет спор о размещении на территории страны ядерного оружия: члены Социал-демократической партии требуют вывести его, а их партнеры по правящей коалиции из Христианско-демократического союза выступают против.
По словам Пескова, в ответ на подобные действия Североатлантического альянса Россия "вынуждена предпринимать меры гарантированного обеспечения безопасности страны".
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Приближение НАТО к российским границам

Кремль внимательно наблюдает за действиями НАТО, тенденция приближения альянса к границам России продолжается, заявил ранее Дмитрий Песков.
В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров отметил, что действия НАТО у российских и белорусских границ носят провокационный характер.
"Такие действия альянса ведут к дальнейшей фрагментации европейского пространства безопасности", - подчеркнул министр иностранных дел.
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Есть основания опасаться

Как отмечает американский публицист Питер Сучиу в статье в издании The National Interest, у России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
По мнению автора, после холодной войны и распада Советского Союза Россия во многих смыслах оказалась более уязвимой по сравнению со многими бывшими сателлитами, включая Польшу, Венгрию и Румынию, а также Чехию и Словакию, которые сейчас входят в НАТО.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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РоссияДжорджетт Мосбахер (посол США в Польше)Сергей ЛавровНАТОДмитрий ПесковСШАВ мире
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