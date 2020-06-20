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В России за сутки потушили 39 лесных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 39 лесных пожаров на площади более 1,1 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T01:22
россия
база охраны лесов "авиалесоохрана"
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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россия, база охраны лесов "авиалесоохрана", происшествия

В России за сутки потушили 39 лесных пожаров

01:22 20.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 39 лесных пожаров на площади более 1,1 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось о 47 потушенных за сутки лесных пожарах.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 19.06.2020 в России ликвидировано 39 лесных пожаров на площади 1 137 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 20 июня в РФ действовало 47 лесных пожаров на площади 18 508 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Чукотском АО, там действовало четыре пожара на площади свыше 14,2 тысячи гектаров.
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