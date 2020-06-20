Банк России впервые понизил ключевую ставку до 4,5%

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.

Решение совпало с ожиданиями рынка. После мартовской паузы на фоне пандемии коронавируса в апреле ЦБ уменьшил ставку до 5,5%, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013-го — начала 2014 года и выйдя на стимулирующую денежно-кредитную политику.

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Банк России кредитует коммерческие банки и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

Комментарий Набиуллиной

ЦБ снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт, руководствуясь развитием ситуации в экономике РФ и на финансовых рынках в течение последних полутора месяцев, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина

По ее словам, ситуация в экономике развивается так, что дезинфляционный эффект будет даже более сильным, чем предполагалось в апреле. При этом действие краткосрочных проинфляционных факторов, которые учитывались на заседании ЦБ в апреле, уже исчерпано: месячная инфляция в мае существенно замедлилась по сравнению с апрелем, текущий рост цен (с исключением сезонности в пересчете на год) сейчас вблизи или даже несколько ниже 4%, а инфляционные ожидания снизились после их временного роста в марте-апреле, напомнила она.

Кроме того, денежно-кредитные условия в мае-июне начали смягчаться после ужесточения в марте-апреле. Она также указала, что риски для финансовой стабильности существенно снизились: ситуация на рынках нормализовалась, значительно уменьшилась волатильность, сократились премии за риск, а цены на нефть вернулись к уровню 40 долларов за баррель.

Перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки

Центральный банк может на следующем заседании по ключевой ставке как снизить ее, так и взять паузу, сообщила Набиуллина.

"Действительно, мы будем рассматривать целесообразность снижения ставки в зависимости от той информации, которую мы будем получать, в зависимости от уточнения прогнозов. И вполне возможна и пауза, но возможно снижение ставки. Мы здесь точно, что называется, не предрекаем", - отметила глава регулятора.

Реакция экономистов

Опрошенные РИА Новости эксперты не удивлены решением ЦБ: регулятору в условиях экономического спада и подавленной инфляции необходимо создавать условия для будущего восстановления потребительского спроса.

По мнению начальника центра разработки стратегий Газпромбанка Егора Сусина, снижение Банком России ключевой ставки создает стимулирующие условия для российской экономики в целом и в первую очередь позитивно скажется на ставках по ипотечному кредитованию.

"Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на один процентный пункт. В условиях резкого сокращения экономики и подавленной инфляции Центробанк усиливает поддержку совокупного спроса монетарными методами", - отметил главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

Экономист "БКС Премьер" Антон Покатович ожидает сохранения сдержанного роста потребительских цен в течение всего года, на фоне чего основным фактором дезинфляционного давления продолжит выступать сжатие потребительского спроса.

Управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства "Эксперт РА" Антон Табах видит ставку на конец года на уровне 3,5-3,75%. Немного более скромные ожидания у замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, который прогнозирует ключевую ставку по итогам года на уровне 4-4,5%.

Реакция банков

Ряд российских банков анонсировали снижение ставок по вкладам и кредитам после понижения ключевой ставки на один процентный пункт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей финансовых учреждений.

ВТБ сообщил о возможности улучшить условия по ипотечным кредитам. В банке уточнили, что окончательное решение примут позднее. В "Открытии" уже пересматривают ставки по продуктам, сообщили в организации. Параметры снижения банк объявит в ближайшее время.

Россельхозбанке заявили, что решение регулятора уже заложено в условиях кредитной организации, однако не исключили корректировок ставок "с целью сохранения конкурентоспособности". В Росбанке допускают изменение условий как по вкладам, так и по кредитам.

Банк "Зенит" намерен смягчить условия в ближайшее время. По словам зампреда правления кредитной организации Дмитрия Юрина, в первую очередь изменения коснутся вкладов, а затем ставок по займам.