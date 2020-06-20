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Аргентинские ученые просят дать допуск к российским архивам
Аргентинские ученые просят разрешить им доступ к российским архивам для работы над историей отношений между латиноамериканской страной и советским... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T05:12
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россия, аргентина, в мире

Аргентинские ученые просят дать допуск к российским архивам

01:21 20.06.2020 (обновлено: 05:12 20.06.2020)
0
© Flickr / lrargerichАргентина
Аргентина
© Flickr / lrargerich
Аргентина. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июн – РИА Новости. Аргентинские ученые просят разрешить им доступ к российским архивам для работы над историей отношений между латиноамериканской страной и советским правительством, сообщил РИА Новости директор Центра по изучению славянского мира Национального университета Сан-Мартина, выпускник исторического факультета МГУ и специалист по социальной и политической истории России Клаудио Серхио Ингерфлом.
Ранее президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне. В статье, которая вышла в "Российской газете" и опубликована на сайте Кремля, президент, в частности, призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде. Он отметил, что Россия готова к широкому сотрудничеству и совместным исследовательским проектам с участием историков.
"Президент в своей статье два раза возвращается к теме архивов. У нас есть группа историков, которые давно хотят работать в российских архивах, чтобы поднять материалы об отношениях между Аргентиной и Советским Союзом, в основном между коммунистической партией Аргентины и советским правительством", - сказал Ингерфлом.
"У нас есть коллеги в Москве, которые занимаются этой темой, мы могли бы быстро организовать комиссию и работать в архивах", - добавил он
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