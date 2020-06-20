Аргентинские ученые просят дать допуск к российским архивам

"Президент в своей статье два раза возвращается к теме архивов. У нас есть группа историков, которые давно хотят работать в российских архивах, чтобы поднять материалы об отношениях между Аргентиной и Советским Союзом, в основном между коммунистической партией Аргентины и советским правительством", - сказал Ингерфлом.