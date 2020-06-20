Воздух на МКС снова разделили для поиска источника токсичного бензола

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Воздух на российском и американском сегментах Воздух на российском и американском сегментах Международной космической станции снова разделили, возможный источник токсичного бензола опять ищут в российском сегменте американским прибором, сообщило НАСА

"Воздухообмен между российским и американским сегментами был прекращен для дальнейшего поиска источника бензола на борту МКС. Американский и российский экипажи каждый выполнили шаги по перенаправлению потока воздуха в своих сегментах", - говорится в сообщении на сайте НАСА.

Отмечается, что американским прибором для определения качества воздуха AQM сделают дополнительные замеры в российском сегменте, после чего 22 июня воздухообмен между сегментами станции будет восстановлен. Новые измерения должны помочь определить источник бензола.

В мае в " Роскосмосе " сообщили РИА Новости об увеличении концентрации бензола в атмосфере МКС, не превышающей предельно допустимую норму и не угрожающей экипажу.

В июне НАСА сообщило, что измерения уровня бензола проводятся в российском модуле "Звезда" американским прибором. В "Роскосмосе" подтвердили РИА Новости факт замеров. Позже, по данным НАСА, воздухообмен на МКС между российским и американским сегментами временно прекратили для поиска источника бензола.

Затем НАСА сообщило, что астронавты заменят очиститель воздуха от микропримесей CHIPS в американском модуле Unity на угольные фильтры, так как, по мнению специалистов, фильтры в очистителе могут выделять ранее поглощенный бензол, способствуя повышению его уровня в воздухе на МКС.