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Воздух на МКС снова разделили для поиска источника токсичного бензола
Воздух на российском и американском сегментах Международной космической станции снова разделили, возможный источник токсичного бензола опять ищут в российском... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T01:06
риа наука
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, сша

Воздух на МКС снова разделили для поиска источника токсичного бензола

01:06 20.06.2020
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Воздух на российском и американском сегментах Международной космической станции снова разделили, возможный источник токсичного бензола опять ищут в российском сегменте американским прибором, сообщило НАСА.
"Воздухообмен между российским и американским сегментами был прекращен для дальнейшего поиска источника бензола на борту МКС. Американский и российский экипажи каждый выполнили шаги по перенаправлению потока воздуха в своих сегментах", - говорится в сообщении на сайте НАСА.
Отмечается, что американским прибором для определения качества воздуха AQM сделают дополнительные замеры в российском сегменте, после чего 22 июня воздухообмен между сегментами станции будет восстановлен. Новые измерения должны помочь определить источник бензола.
В мае в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости об увеличении концентрации бензола в атмосфере МКС, не превышающей предельно допустимую норму и не угрожающей экипажу.
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В июне НАСА сообщило, что измерения уровня бензола проводятся в российском модуле "Звезда" американским прибором. В "Роскосмосе" подтвердили РИА Новости факт замеров. Позже, по данным НАСА, воздухообмен на МКС между российским и американским сегментами временно прекратили для поиска источника бензола.
Затем НАСА сообщило, что астронавты заменят очиститель воздуха от микропримесей CHIPS в американском модуле Unity на угольные фильтры, так как, по мнению специалистов, фильтры в очистителе могут выделять ранее поглощенный бензол, способствуя повышению его уровня в воздухе на МКС.
Бензол является бесцветной жидкостью со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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