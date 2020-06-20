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Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Подмосковья
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента (РДЭ) Московской области на уровне "Ba1",... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T01:04
московская область (подмосковье)
moody’s investors service
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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московская область (подмосковье), moody’s investors service, экономика

Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Подмосковья

01:04 20.06.2020
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© AP Photo / Mark LennihanРейтинговое агентство Moody's
Рейтинговое агентство Moody's
© AP Photo / Mark Lennihan
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента (РДЭ) Московской области на уровне "Ba1", ухудшив прогноз по нему с позитивного до стабильного.
"Изменение прогноза на стабильный с позитивного по рейтингу эмитента Московской области отражает ожидания Moody's, что улучшение финансового положения области произойдет не так быстро, как прогнозировалось ранее, из-за воздействия вспышки коронавируса", - говорится в пресс-релизе агентства.
Как указывает Moody's, ограничительные меры, введенные в связи в пандемией, значительно повлияли на сферу услуг в регионе, на который, по оценкам агентства, приходится 70% экономики области. Кроме того, понижение цен на нефть "также влияет на российскую экономику и подавляет общий внутренний спрос".
В марте международное рейтинговое агентство Fitch из-за коронавируса ухудшило прогнозы по рейтингам Московской, Липецкой и Свердловской областей на стабильный с позитивного.
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Московская область (Подмосковье)Moody’s Investors ServiceЭкономика
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