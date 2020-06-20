Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Подмосковья

"Изменение прогноза на стабильный с позитивного по рейтингу эмитента Московской области отражает ожидания Moody's, что улучшение финансового положения области произойдет не так быстро, как прогнозировалось ранее, из-за воздействия вспышки коронавируса", - говорится в пресс-релизе агентства.

Как указывает Moody's, ограничительные меры, введенные в связи в пандемией, значительно повлияли на сферу услуг в регионе, на который, по оценкам агентства, приходится 70% экономики области. Кроме того, понижение цен на нефть "также влияет на российскую экономику и подавляет общий внутренний спрос".