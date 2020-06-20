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Распространение нового коронавируса
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Число заболевших COVID-19 в Бразилии превысило миллион человек
Число заразившихся коронавирусом в Бразилии увеличилось до 1 032 913 человек, сообщает минздрав страны. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T01:00
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коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, бразилия, в мире

Число заболевших COVID-19 в Бразилии превысило миллион человек

01:00 20.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бразилия. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июн - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Бразилии увеличилось до 1 032 913 человек, сообщает минздрав страны.
За сутки было выявлено 54 771 новый случай.
Всего выздоровело 507 200 человек, под наблюдением врачей находится 476 759 пациентов.
На данный момент скончались 48 954 человека, смертность составляет 4,7%. Минздрав зарегистрировал 1 206 новых смертей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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