https://ria.ru/20200620/1573215713.html
В Аргентине продлили переговоры по реструктуризации госдолга
Власти Аргентины в очередной раз продлили переговоры с кредиторами по реструктуризации госдолга, на этот раз - больше чем на месяц, следует из сообщения... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T00:40
2020-06-20T00:40
аргентина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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аргентина, в мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июн – РИА Новости.
Власти Аргентины
в очередной раз продлили переговоры с кредиторами по реструктуризации госдолга, на этот раз - больше чем на месяц, следует из сообщения министерства экономики страны.
Правительство уже несколько раз откладывало срок действия оферты, стремясь договориться с кредиторами. Последний истек 19 июня. За прошедшие две недели инвесторы предложили корректировки к плану реструктуризации, предложенному правительством, однако власти не согласились с ними.
"Аргентина заявила, что продлила срок предложения держателям долга … с 17.00 по времени Нью-Йорка 19 июня (0.00 мск 20 июня) до 17.00 по времени Нью-Йорка 24 июля", - говорится в сообщении министерства.
Срок оглашения окончательного предложения назначен на 27 июля.
Аргентина не выплатила 22 мая проценты по облигациям в размере 503 миллионов долларов, она оказалась в состоянии уже девятого для страны дефолта, который юридически до сих пор не объявлен. Власти предложили кредиторам план, предусматривающий отсутствие платежей по долгу в течение трех лет, сокращение на 62% объема выплачиваемых процентов, а также списание части самого долга.