Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200620/1573215713.html
В Аргентине продлили переговоры по реструктуризации госдолга
Власти Аргентины в очередной раз продлили переговоры с кредиторами по реструктуризации госдолга, на этот раз - больше чем на месяц, следует из сообщения... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T00:40
аргентина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565860910_0:15:2241:1276_1400x0_80_0_0_67f55ed43111fc18a08ca4e57e89583c.jpg
https://ria.ru/20200611/1572790688.html
аргентина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565860910_0:15:2241:1276_1400x0_80_0_0_67f55ed43111fc18a08ca4e57e89583c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565860910_261:0:1981:1290_1400x0_80_0_0_7fc0eece1f2eb0659eaceb0a21420c78.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565860910_951:0:2241:1290_1400x0_80_0_0_2b8fbe0c1e22594f46a0cc52056f5f6d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аргентина, в мире

В Аргентине продлили переговоры по реструктуризации госдолга

00:40 20.06.2020
115
© AP Photo / Alejandro MadrilАргентина
Аргентина
© AP Photo / Alejandro Madril
Аргентина. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июн – РИА Новости. Власти Аргентины в очередной раз продлили переговоры с кредиторами по реструктуризации госдолга, на этот раз - больше чем на месяц, следует из сообщения министерства экономики страны.
Правительство уже несколько раз откладывало срок действия оферты, стремясь договориться с кредиторами. Последний истек 19 июня. За прошедшие две недели инвесторы предложили корректировки к плану реструктуризации, предложенному правительством, однако власти не согласились с ними.
"Аргентина заявила, что продлила срок предложения держателям долга … с 17.00 по времени Нью-Йорка 19 июня (0.00 мск 20 июня) до 17.00 по времени Нью-Йорка 24 июля", - говорится в сообщении министерства.
Срок оглашения окончательного предложения назначен на 27 июля.
Аргентина не выплатила 22 мая проценты по облигациям в размере 503 миллионов долларов, она оказалась в состоянии уже девятого для страны дефолта, который юридически до сих пор не объявлен. Власти предложили кредиторам план, предусматривающий отсутствие платежей по долгу в течение трех лет, сокращение на 62% объема выплачиваемых процентов, а также списание части самого долга.
Города Мира. Буэнос-Айрес
11 июня, 13:23Туризм
В Аргентине разработали новые правила работы гостиниц
000110
Обсудить 0
АргентинаВ мире
Рекомендуем
Киев
На Украине должников за коммуналку лишают права выезда за границу
Бразилия
Число заболевших COVID-19 в Бразилии превысило миллион человек
Знамя Победы над рейхстагом
Эксперт рассказал о попытках занизить роль СССР во Второй мировой войне
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Египет просит СБ ООН вмешаться в ход переговоров по эфиопской плотине
Рейтинговое агентство Moody's
Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Подмосковья
Александр Бастрыкин
Бастрыкин заинтересовался делом убитого в Петербурге студента
Кристен Стюарт и принцесса Диана
Англичане высказались против того, чтобы леди Диану играла американка
Сотрудники полиции на улице Вашингтона во время протестов
Европарламент осудил применение силы американскими полицейскими
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Нижегородской области в ДТП погибли трое взрослых и ребенок
Тесты на COVID-19 в лаборатории
На палестинских территориях за сутки 73 человека заболели COVID-19
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 8,3 миллиона
Международная космическая станция
Воздух на МКС снова разделили для поиска источника токсичного бензола
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
В России за сутки потушили 39 лесных пожаров
Минск
Задержанных на пикете в Минске корреспондентов отпустили
Акватория порта в Севастополе
В России прокомментировали продление санкций ЕС по Крыму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31В Германии за сутки выявили 601 случай коронавируса
05:18В Facebook объяснили удаление публикации Трампа с видеороликом
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37В Вашингтоне отказали китайским авиакомпаниям в полетах в США
Лента новостейМолния